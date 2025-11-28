運動雲

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇球星大谷翔平日前親口表示，有意代表日本隊出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），消息曝光後在美國球界引發討論。不過，美國《MLB Network》球評、前大聯盟盜壘王雷諾茲（Harold Reynolds）持保留態度，直言他不認為大谷會以投手身分登板。

《MLB Network》在25日（台灣時間26日）節目《MLB Hot Stove》中，針對大谷的WBC宣言進行討論。雷諾茲表示，考量大谷過去的手肘傷勢與巨額合約，道奇很難同意他在國際賽承擔投球風險，「我不覺得他會投球，日本隊先發深度夠強，他應該只會以DH方式出賽。」

雷諾茲特別強調，大谷身上背負的10年7億美元超級合約，使道奇不得不更謹慎，「他的合約還有約6億美元要履行，球團絕對不會冒這種險。」

另一位主持人佛羅瑞斯（Robert Flores）則持相反看法。他認為大谷向來意志強烈，「大谷想做的事情，他通常都會做到。」

佛羅瑞斯指出，上屆WBC決賽大谷登板的戲劇性場面，讓全世界看見這項賽事的魅力，也相信大谷若堅持投球，日本隊與道奇最終可能會找到折衷方式。

大谷24日（台灣時間25日）透過Instagram表示「打算參加2026年WBC」，正式對外宣告其參賽意願。至於屆時是否以二刀流身分上陣，仍需視他的身體狀況、傷後調整進度以及球團評估而定。

關鍵字： 大谷翔平世界棒球經典賽WBC道奇二刀流

