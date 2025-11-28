運動雲

「列入評估選項」道奇延續6人先發？美媒：大谷重返投手丘成關鍵

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊本季後半段採用「6人先發輪值」，讓投手群在健康狀態逐漸回穩後，都能獲得足夠的休息與投球局數。美媒《DodgerBlue》報導，道奇對此運作模式相當滿意，球團也正在評估2026年是否續用6人輪值。

《DodgerBlue》指出，道奇原本就預期本季先發陣容會相當堅強，雖然中途曾面臨傷兵潮，但隨著大谷重返投手丘，輪值逐漸整合成形，最終順利在後半季採行6人先發，達到平衡投手使用量的目的。

根據《Southern California News Group》記者佛萊契（Jeff Fletcher）的消息，道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）表示，是否延續6人輪值，需要視補強狀況與投手群健康而定，「當然會列入考量，但仍要看實際情況。」

報導分析，儘管道奇將面臨柯蕭（Clayton Kershaw）退休、岡索林（Tony Gonsolin）離隊等變動，但補強後的陣容依然可能「過度擁擠」，使6人輪值成為可行選項之一。 以目前戰力推估，大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow） 4人幾乎鎖定先發名額；剩下的位置，則可能由佐佐木朗希等多名投手競爭。

