運動雲

>

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

▲徐若熙 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲徐若熙 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

今年申請海外FA的味全龍投手徐若熙近日將赴日發展，據了解，他將加盟福岡軟銀鷹，原本仍在等待美職開價的他，已提前決定落腳處。

徐若熙以最速 158 公里的速球聞名，2025 年球季出賽 19 場，繳出 5 勝 7 敗、防禦率 2.05 的優質成績，114 局共飆出 120 次三振，三振能力驚人，持續展現成長曲線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐若熙的動向備受關注，軟銀與歐力士都積極接觸；美職方面則以道奇最為主動，不僅每場先發皆派球探到場，甚至有高層親自來台觀察，因此掀起美日搶人大戰。依中職與美職在2022年新協定，11月1日至12月15日為公告競標期限，45天議約期。若徐若熙在12月中正式投入大聯盟競標，美職球隊便能以2026年1月16日後新年度國際簽約金額度報價，不過徐若熙在近日提前決定去向。反觀日職與中職並無相關協定限制，因此佔有優勢。

軟銀首席棒球總管城島健司曾於 6 月中來台觀察徐若熙，對他的控球、變速球與指叉球留下深刻印象。此外，育成本部長兼球探部長永井智浩多次來台評估徐若熙，也給予高度讚賞：「他的球具有極佳的爆發力，變化球組合成熟，具備明年直接進入先發輪值的實力，只需再加強體能。」

福岡軟銀鷹在徐若熙確定行使海外球員資格後便展現高度誠意，邀請他前往福岡參觀球團設施，並安排與王貞治會長聚餐。徐若熙日前受訪時也表示，深刻感受到王貞治的親切。

日媒《Sponichi Annex》先前曾報導，軟銀開出總額約 10 億日圓（約新台幣 2 億元）的 3 年複數年合約，加上獎勵條款，全力爭取「龍之子」。據了解，最終雙方合意的條件將比這份價碼更優渥。待味全龍公告由軟銀獲得議約權，就能進入簽約程序。他將會成為繼林安可之後，本季第2位赴日職發展的中職好手。

對此，味全龍領隊丁仲緯表示：「目前仍在交涉溝通中，有結果會再向大家說明。」徐若熙所屬的展逸經紀公司也回應：「目前尚無確定答案，如有進一步消息將另行公布。」

 

關鍵字： 徐若熙福岡軟銀味全龍日職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

張祐嘉再見安！台灣山林驚險止敗　日職聯隊擊退韓職

張祐嘉再見安！台灣山林驚險止敗　日職聯隊擊退韓職

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

大聯盟球隊有意報價！徐若熙傾向加盟軟銀　美職制度限制成關鍵

大聯盟球隊有意報價！徐若熙傾向加盟軟銀　美職制度限制成關鍵

「列入評估選項」道奇延續6人先發？美媒：大谷重返投手丘成關鍵

「列入評估選項」道奇延續6人先發？美媒：大谷重返投手丘成關鍵

直言湖人當初不必交易來戴維斯　球哥：但他們最後奪冠了

直言湖人當初不必交易來戴維斯　球哥：但他們最後奪冠了

黑豹旗／高苑高二右投吳壬睿獲球探關注　近期刷新個人最速

黑豹旗／高苑高二右投吳壬睿獲球探關注　近期刷新個人最速

【我真的是台灣人】被誤認為外籍移工...移民署來他緊張跟著一起跑XD

熱門新聞

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

張祐嘉再見安！台灣山林驚險止敗　日職聯隊擊退韓職

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

2收到台鋼名單！樂天7日內決定補償

3美專家：道奇不會讓大谷在WBC投球

4藍鳥誓言「擊倒道奇」！啟動超級補強

5台灣山林驚險止敗　日職聯隊擊退韓職

最新新聞

1悍將7人確定離隊、9人洽談續約中

2美媒點名岡本和真最適合費城人

3巴特勒、格林怒批勇士「軟趴趴」

4柯瑞MRI檢查結果出爐！至少休1周

5徐若熙傾向軟銀　美職限制再成焦點

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

【279失蹤】香港宏福苑「最新空拍」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366