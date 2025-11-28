不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

▲徐若熙 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

今年申請海外FA的味全龍投手徐若熙近日將赴日發展，據了解，他將加盟福岡軟銀鷹，原本仍在等待美職開價的他，已提前決定落腳處。

徐若熙以最速 158 公里的速球聞名，2025 年球季出賽 19 場，繳出 5 勝 7 敗、防禦率 2.05 的優質成績，114 局共飆出 120 次三振，三振能力驚人，持續展現成長曲線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐若熙的動向備受關注，軟銀與歐力士都積極接觸；美職方面則以道奇最為主動，不僅每場先發皆派球探到場，甚至有高層親自來台觀察，因此掀起美日搶人大戰。依中職與美職在2022年新協定，11月1日至12月15日為公告競標期限，45天議約期。若徐若熙在12月中正式投入大聯盟競標，美職球隊便能以2026年1月16日後新年度國際簽約金額度報價，不過徐若熙在近日提前決定去向。反觀日職與中職並無相關協定限制，因此佔有優勢。

軟銀首席棒球總管城島健司曾於 6 月中來台觀察徐若熙，對他的控球、變速球與指叉球留下深刻印象。此外，育成本部長兼球探部長永井智浩多次來台評估徐若熙，也給予高度讚賞：「他的球具有極佳的爆發力，變化球組合成熟，具備明年直接進入先發輪值的實力，只需再加強體能。」

福岡軟銀鷹在徐若熙確定行使海外球員資格後便展現高度誠意，邀請他前往福岡參觀球團設施，並安排與王貞治會長聚餐。徐若熙日前受訪時也表示，深刻感受到王貞治的親切。

日媒《Sponichi Annex》先前曾報導，軟銀開出總額約 10 億日圓（約新台幣 2 億元）的 3 年複數年合約，加上獎勵條款，全力爭取「龍之子」。據了解，最終雙方合意的條件將比這份價碼更優渥。待味全龍公告由軟銀獲得議約權，就能進入簽約程序。他將會成為繼林安可之後，本季第2位赴日職發展的中職好手。

對此，味全龍領隊丁仲緯表示：「目前仍在交涉溝通中，有結果會再向大家說明。」徐若熙所屬的展逸經紀公司也回應：「目前尚無確定答案，如有進一步消息將另行公布。」



