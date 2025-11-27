嘉義民和國中棒球隊車禍後復健　中職名將梁家榮獻簽名球加油

▲▼ 中職球星梁家榮關懷民和國中棒球隊，送簽名球鼓勵小球員重返球場 。（圖／郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民和國中棒球隊8月從高雄返嘉途中發生國道車禍，造成多名隊員受傷。今（27日）中華職棒球星梁家榮與嘉義市議員郭定緯特別到場探視，了解他們的復健進度，也給予鼓勵，希望在孩子最需要支持的時刻，送上真正的力量與支持。

今（27日），中華職棒球星梁家榮特別從台北南下，與嘉義市議員郭定緯一同探視因車禍受傷的民和國中棒球隊員，了解孩子們的復健進度，並透過自身經驗及陪伴，鼓勵孩子在復健過程中堅持不懈，給予鼓勵與支持。

梁家榮分享了自己的經歷，去年梁家榮也曾因傷開刀，經歷了一段低潮期，但靠著自己努力和團隊支持，慢慢走出困境。他說：「受傷不是終點，而是變強的過程。我也曾跌倒過，但站起來的那天，你會比今天更強。」為了鼓勵孩子們，梁家榮特別送上親筆簽名的棒球，給予孩子們實際的支持與信心。

有受傷的小球員好奇詢問：「如果不打棒球還能做什麼？」議員郭定緯分享了自己的經歷，過去的他曾是少棒隊選手，受傷後努力求學，最終成為民意代表，持續以實際行動關心棒球運動。他同時也是嘉義市棒球委員會副主委，他說：「我愛棒球的心沒有改變，無論是否在球場上，我都希望能支持下一代球員追逐夢想。」這番話讓孩子們感受到不同形式的榜樣力量。

受傷的孩子在嘉義如康物理治療所接受治療約兩個月，復原狀況令人欣慰。不僅身體逐漸恢復，心理狀態也逐步改善，部分孩子已經能重新參與訓練，回到自己最熱愛的棒球活動。

值得一提的是，這次治療能順利進行，是因為嘉義如康物理治療所林曜男院長及團隊，自願免費提供受傷球員與教練專業物理治療服務。林院長表示，他長期協助運動員復健，深知受傷對運動員不只是身體傷害，更會影響心理與生涯。因此，他希望透過免費的專業治療，讓孩子在復健過程中感受到社會關愛，也期盼這份善意能在社會中持續循環。

民和國中李老師則分享，隊上部分孩子家庭經濟較為困難，家長工作繁忙，無法經常陪同孩子前往嘉義市接受物理治療，因此這段時間幾乎都是由他親自帶孩子下山進行復健。他說：「看到孩子的恢復進展這麼快，非常感動，也感謝如康物理治療所的團隊，他們真的是孩子生命中的貴人。」

郭定緯議員表示，他能夠撮合物理治療團隊，讓孩子們在復健的過程中得到實際幫助，感到非常感動。他說：「看到孩子們的恢復進度順利，也看到社會上還有這麼多善心的人願意伸出援手，我真的很感謝，也很開心能協助這份愛心傳遞。」

今天的探視，不只是一次例行的關心，而是一種實際的陪伴，孩子們在老師、治療師、運動員與社會各界的支持下，看見自己可以再次站起來，面對挑戰。每一個鼓勵的眼神、每一句溫暖的話語，都讓他們重新找到追逐棒球夢的勇氣。期盼這群年輕球員能早日完全康復，再次踏上球場，揮灑熱血，也希望這份關懷與善意，能在更多人的生活中持續傳遞，成為孩子們人生道路上的力量。