運動雲

>

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

▲▼ 旅美好手李灝宇，莊陳仲敖媒體見面會 -莊陳仲敖。（圖／記者黃克翔攝）

▲旅美好手李灝宇，莊陳仲敖媒體見面會 -莊陳仲敖。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者胡冠辰／台北報導

奧克蘭運動家日前將台灣右投莊陳仲敖納入40人名單，對於這項突如其來的好消息，莊陳仲敖在今（27日）媒體見面日回想仍覺得不可思議；此外他也坦言，自己非常希望能再度披上中華隊戰袍，出戰明年的世界棒球經典賽。

「我有接到經典賽的通知，但現在進入40人名單，兩邊其實蠻抉擇的，還需要和經紀公司、中華隊以及母隊一起討論怎麼安排，」莊陳仲敖表示，若各方條件允許，他的個人意願非常強烈，「因為可以幫助中華隊，而且這是棒球國際舞台最高層級的比賽，當然非常想打。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧今年球季，莊陳仲敖在2A擔任先發，投出145.2局，創下旅美生涯新高，不僅扛起輪值大任，季後賽更隨隊一路挺進聯盟冠軍戰；他在年初出征WBC資格賽的經驗，也被他視為本季狀態能迅速拉升的關鍵之一。

「那時候就算是提早開機，進入比賽狀態，所以春訓銜接得還不錯，強度也沒有到太高，就能直接接上，」他說，雖然球季中段一度出現疲勞感，但在與訓練師討論並調整後，成功減緩身體不適，才能完整投完球季，甚至撐到季後賽。

談到入選40人名單的那一刻，莊陳仲敖透露，自己原本完全沒有預期，「我整季都在2A，不像灝宇都在3A出賽，所以覺得機會比較渺小，前幾天看名單陸續出來，發現沒有我，我都在準備要去面對規則五選秀了。」

對於未來有機會站上大聯盟舞台，莊陳仲敖提及，曾向教練請教「如何才能上大聯盟」，得到的答案是：「誰都有機會，重點是怎麼站穩。」

「所以我就是把自己的事情做好，每年有什麼新的訓練方法、有幫助的東西我都會去學，」他接著說，過去相對較弱的滑球，是他今年重點加強的球種之一。

「我嘗試了很多不同的東西，包括握法、揮臂、放球點，也一直看影片、跟教練討論，找出最適合我身體動作去投的方式，不是去模仿別人，而是找到屬於我自己的滑球。」

目前他已依照球隊與大聯盟體系的訓練課表進行調整，並和訓練師保持密切聯繫，持續強化身體狀態，為明年賽季做好萬全準備。

▲▼ 旅美好手李灝宇，莊陳仲敖媒體見面會 -李灦宇，莊陳仲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 旅美好手李灝宇，莊陳仲敖媒體見面會 -李灦宇，莊陳仲 。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 奧克蘭運動家、莊陳仲敖、經典賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【挺身搶命】男童遭撞噴血翻白眼 救護車進不來！暖醫出手救援

熱門新聞

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1藍鳥7年65.6億簽下三振機器席斯

2中國CPB今選秀！前悍將外野手獲指名

3美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

4中國聯賽5教頭陸續亮相！

5洋基老闆強調「奪冠優先」

最新新聞

1戴維斯妙回是否歸隊出戰湖人

2曾乙喆打擊仿效大谷　教頭曝練球癡

3莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」

4平鎮闖4強　吳柏宏大讚小高一胡冠威

5沙子宸證實獲WBC徵詢　最想對決大谷

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

5點起床！首度赴委員會備詢　運動部長李洋喊話：很緊張

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【誤把陰影當道路】賓士休旅閃大貨車　直衝農田4輪朝天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366