莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

▲旅美好手李灝宇，莊陳仲敖媒體見面會 -莊陳仲敖。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者胡冠辰／台北報導

奧克蘭運動家日前將台灣右投莊陳仲敖納入40人名單，對於這項突如其來的好消息，莊陳仲敖在今（27日）媒體見面日回想仍覺得不可思議；此外他也坦言，自己非常希望能再度披上中華隊戰袍，出戰明年的世界棒球經典賽。

「我有接到經典賽的通知，但現在進入40人名單，兩邊其實蠻抉擇的，還需要和經紀公司、中華隊以及母隊一起討論怎麼安排，」莊陳仲敖表示，若各方條件允許，他的個人意願非常強烈，「因為可以幫助中華隊，而且這是棒球國際舞台最高層級的比賽，當然非常想打。」

回顧今年球季，莊陳仲敖在2A擔任先發，投出145.2局，創下旅美生涯新高，不僅扛起輪值大任，季後賽更隨隊一路挺進聯盟冠軍戰；他在年初出征WBC資格賽的經驗，也被他視為本季狀態能迅速拉升的關鍵之一。

「那時候就算是提早開機，進入比賽狀態，所以春訓銜接得還不錯，強度也沒有到太高，就能直接接上，」他說，雖然球季中段一度出現疲勞感，但在與訓練師討論並調整後，成功減緩身體不適，才能完整投完球季，甚至撐到季後賽。

談到入選40人名單的那一刻，莊陳仲敖透露，自己原本完全沒有預期，「我整季都在2A，不像灝宇都在3A出賽，所以覺得機會比較渺小，前幾天看名單陸續出來，發現沒有我，我都在準備要去面對規則五選秀了。」

對於未來有機會站上大聯盟舞台，莊陳仲敖提及，曾向教練請教「如何才能上大聯盟」，得到的答案是：「誰都有機會，重點是怎麼站穩。」

「所以我就是把自己的事情做好，每年有什麼新的訓練方法、有幫助的東西我都會去學，」他接著說，過去相對較弱的滑球，是他今年重點加強的球種之一。

「我嘗試了很多不同的東西，包括握法、揮臂、放球點，也一直看影片、跟教練討論，找出最適合我身體動作去投的方式，不是去模仿別人，而是找到屬於我自己的滑球。」

目前他已依照球隊與大聯盟體系的訓練課表進行調整，並和訓練師保持密切聯繫，持續強化身體狀態，為明年賽季做好萬全準備。