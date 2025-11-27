沙子宸證實獲WBC徵詢　盼披國家隊戰袍：最想對決大谷

▲沙子宸 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

運動家旅美小將沙子宸今年在小聯盟從低階1A一路升上高階1A之後，他在休賽季返台調整狀況，也首度證實收到中華隊經典賽徵詢。對於是否有望披上國家隊戰袍，他坦言意願相當高，但仍需等待球團最終拍板。

沙子宸2025年前段開季在低階1A表現突出，4月累積17局僅失1分，狂飆26次三振、僅2次保送，WHIP壓到只有0.76。他形容那段期間「整體感覺都很順」，希望把去年遇到的問題逐一解決，強調「目標不是往上升，而是把根本問題處理好，不然就算被丟到大聯盟，也沒辦法在那邊生存。」

進入5月、6月後，他曾遭遇震盪，尤其初升高階1A便遭到對手震撼教育，首戰僅投3局掉6分。但他認為這些挫折都是成長養分，「21歲的我，需要學會承受那些不順，調整自己的節奏。」隨後在7月底逐步找回身手，8與9月內容漸穩，最終單季投出99.2局、4.15防禦率與WHIP 1.24，三振次數、被打擊率等都刷新旅美生涯新高。

返台後，沙子宸一直在台南與投手教練曾浩哲合作，使用統一獅球場設施維持訓練量。沙子宸表示，他從大一就開始跟曾浩哲教練訓練，彼此默契很好，「回台主要是把美國學到的再消化，順便分享給一些學弟。」

近期外界最關注的，莫過於他是否會披上中華隊球衣參加明年的WBC。對此，沙子宸證實已收到大名單徵詢，「有被問意願，但會不會進最後名單我不知道。」

他進一步透露，「曾總有叫我持續好好準備，我自己當然是高度意願。但能不能打，需要中華隊去和球團溝通。」

因為休賽季球員無法主動和球團聯繫，他也尚未得知球團對放行的態度，「如果球隊允許，各方面都可行，我非常想打。」

談起國際賽氛圍，他也直言格外懷念，「在美國都是外國球迷，想起資格賽時家人、朋友到場的那種溫暖感受，就會讓我很有動力。」

若順利入選中華隊經典賽，沙子宸最期待的就是有機會面對世界頂尖強打。被問到最想對決誰？他毫不遲疑點名道奇超級巨星大谷翔平，「大谷吧，一定是大谷。每個人都想跟大谷對決，而且WBC也會有很多美國球星會打比賽，任何球星都想對決看看。」