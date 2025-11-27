運動雲

眼疾就醫誤用禁藥！奧運銅牌李孟遠禁賽5個月　明年1月解禁

▲▼我國選手李孟遠、羅芊雅在台北國際射擊大獎賽留住定向飛靶男、女子組的金牌。（圖／射擊協會提供）

▲李孟遠被驗出禁藥成分，確定禁賽至明年1月7日。（圖／射擊協會提供）

文／中央社

巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌得主李孟遠日前藥檢被驗出禁藥成分，確定禁賽至2026年1月7日，對此射擊協會理事長陳士魁透露，未來會加強選手、教練的禁藥觀念。

現年31歲的台灣射擊名將李孟遠，去年在巴黎奧運一戰成名，打敗眾多好手摘下男子定向飛靶銅牌，成為台灣史上首名登上奧運頒獎台的射擊選手。

然而，今年7月參加義大利射擊世界盃後，李孟遠抽到「飛行藥檢」，沒想到意外驗出禁藥成分，遭到中華運動禁藥防制基金會列入禁賽名單，由於當時推測就醫過程中遭到污染，李孟遠決定先自請停權、配合接受調查。

近期調查結果出爐，李孟遠確定被禁賽5個月，不過他從8月8日已自請停權，因此到2026年1月8日就能「解禁」。

▲頂著奧運銅牌與最新世界排名第1的雙重光環，李孟遠明日出賽。（圖／台北國際射擊大獎賽提供）

▲李孟遠因眼睛紅腫就醫，誤用醫院開出含有禁藥成分的眼藥水。（圖／台北國際射擊大獎賽提供）

中華民國射擊協會理事長陳士魁接受中央社採訪時指出，李孟遠當時因為眼睛紅腫看醫生，只是醫院開出的眼藥水含有禁藥成分，李孟遠在不知情的狀況下不慎使用，「我們在委員會誠實報告，讓對方了解他不是有意的行為，所以最後做出這樣判定。」

積極協助李孟遠說明、面對整個過程，陳士魁表示過往射擊選手很少碰到禁藥問題，但禁藥就是結果論，被驗出來就得接受處分，因而在上週的理監事會議也有特別提到這件事，射擊協會未來將加強選手、教練的禁藥教育，確保類似的事件不會再發生。

