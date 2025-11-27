運動雲

>

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

▲王維中。（圖／味全龍提供）

▲王維中。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍左投王維中今（27日）傳出有意尋求其他發展，向球團申請放入60人名單外，形同自請戰力外。不過龍隊領隊丁仲緯受訪否認已收到相關訊息，強調「目前沒有接到王維中主動提出的通知，雙方仍在持續溝通。」

稍早有消息指出，33歲的王維中希望轉往他隊，願意接受被列入60人名單外，讓其他球團得以網羅。但對此丁仲緯表示，「我目前是還沒收到這個消息。」他也透露，球隊的60人保護名單整體仍在評估中，「還沒有定案。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

依中職規章，若球員未被列入60人名單，隔年薪資不受「最多扣薪30%」規範；一旦球員同意，也能在留隊情況下承受超過3成的減薪幅度。丁仲緯指出，雙方討論方向包含「如果放在名單內，薪資或角色要如何調整」，目前各種可能性都在談，「這些都還在討論當中。」

至於王維中是否有離隊意願？丁仲緯回應，「據我了解，他是有想留下來的意願。」他再次強調，球團沒有收到王維中自請戰力外的正式提案。

王維中是2020年味全龍重返一軍後的選秀狀元，曾旅美登上大聯盟，也曾到韓職。當時味全以5年3個月、總值逾200萬美元的大合約延攬回台，首季投出防禦率2.78、百局內容，被視為龍隊投手群的重要戰力。

然而近年狀況明顯下滑，本季僅出賽12場、4場先發，合計30.1局失掉22分，防禦率飆到6.53，是加盟後最艱難的一年。球速也逐年下降，從返台第一年最快153公里，到今年均速僅剩約140公里，壓制力大不如前。

在5年合約中，他平均每季僅貢獻約3勝、70局左右，表現與合約期待落差不小。球季結束後，是否留在60人名單內、是否續留或尋求他隊，仍有待雙方進一步協商。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【長大想當什麼？】兒子當著警察爸爸的面說要當小偷XD

熱門新聞

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1藍鳥7年65.6億簽下三振機器席斯

2中國CPB今選秀！前悍將外野手獲指名

3美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

4中國聯賽5教頭陸續亮相！

5洋基老闆強調「奪冠優先」

最新新聞

1戴維斯妙回是否歸隊出戰湖人

2曾乙喆打擊仿效大谷　教頭曝練球癡

3莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」

4平鎮闖4強　吳柏宏大讚小高一胡冠威

5沙子宸證實獲WBC徵詢　最想對決大谷

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

5點起床！首度赴委員會備詢　運動部長李洋喊話：很緊張

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【誤把陰影當道路】賓士休旅閃大貨車　直衝農田4輪朝天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366