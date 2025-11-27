王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息





▲王維中。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍左投王維中今（27日）傳出有意尋求其他發展，向球團申請放入60人名單外，形同自請戰力外。不過龍隊領隊丁仲緯受訪否認已收到相關訊息，強調「目前沒有接到王維中主動提出的通知，雙方仍在持續溝通。」

稍早有消息指出，33歲的王維中希望轉往他隊，願意接受被列入60人名單外，讓其他球團得以網羅。但對此丁仲緯表示，「我目前是還沒收到這個消息。」他也透露，球隊的60人保護名單整體仍在評估中，「還沒有定案。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

依中職規章，若球員未被列入60人名單，隔年薪資不受「最多扣薪30%」規範；一旦球員同意，也能在留隊情況下承受超過3成的減薪幅度。丁仲緯指出，雙方討論方向包含「如果放在名單內，薪資或角色要如何調整」，目前各種可能性都在談，「這些都還在討論當中。」

至於王維中是否有離隊意願？丁仲緯回應，「據我了解，他是有想留下來的意願。」他再次強調，球團沒有收到王維中自請戰力外的正式提案。

王維中是2020年味全龍重返一軍後的選秀狀元，曾旅美登上大聯盟，也曾到韓職。當時味全以5年3個月、總值逾200萬美元的大合約延攬回台，首季投出防禦率2.78、百局內容，被視為龍隊投手群的重要戰力。

然而近年狀況明顯下滑，本季僅出賽12場、4場先發，合計30.1局失掉22分，防禦率飆到6.53，是加盟後最艱難的一年。球速也逐年下降，從返台第一年最快153公里，到今年均速僅剩約140公里，壓制力大不如前。

在5年合約中，他平均每季僅貢獻約3勝、70局左右，表現與合約期待落差不小。球季結束後，是否留在60人名單內、是否續留或尋求他隊，仍有待雙方進一步協商。