想擊敗道奇！今井達也12月赴美與多支球隊面談　合約上看62.6億

▲▼ 今井達也 。（圖／西武官方X）

▲今井達也預計12月初前往美國，並與多支MLB球隊會面。（圖／西武官方X）

記者游郁香／綜合報導

日本強投今井達也的旅美之路正在加速推進。根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）的最新消息，這位透過入札制度挑戰大聯盟的27歲右投，預計在12月上旬啟程赴美，展開與多支MLB球團的面談行程。有專家預測，他的合約總值有望達到8年2億美元（約62.6億台幣）。

今井談約期自台灣時間11月20日正式開啟，截止時間則為明年1月2日美東時間下午5點（台灣時間1月3日早上6點）。大聯盟記者羅梅洛今（27）日披露，今井預計將12月初前往美國，並與多支球隊會面。

今井過去在西武累積出賽159場、58勝45敗、防禦率3.15，本季更繳出亮眼的10勝5敗、防禦率1.92。由於他仍處於巔峰年齡，加上是即戰力，讓他在美媒FA排行榜中普遍名列前段班，與剛簽下7年合約的右投席斯（ Dylan Cease）、太空人左投瓦爾迪茲（ Framber Valdez ），都被視為今年自由市場先發投手的第一梯隊。

不過，今井的市場恐因一筆大型交易受到影響。多倫多藍鳥今日以7年2億1000萬美元的價碼，網羅了2度幫助教士打進季後賽的席斯。席斯近年一直是自由市場上最受注目的先發投手之一，藍鳥也被認為是積極追逐今井的球隊之一，當地媒體甚至引用他曾說「想擊敗道奇」的發言，呼籲球團出手簽下他。

如今藍鳥已經簽下席斯，外界普遍認為這筆補強將影響他們是否仍會強力追求今井，甚至會牽動整個市場的先發投手需求。

即便如此，洋基、巨人等多支球隊已經明確表達興趣，今井仍是冬季市場最炙手可熱的補強人選。有專家預測，他的合約總值有望達到8年2億美元；《ClutchPoints》則預估，他的身價可能落在7年1億5400萬美元（約48.2億台幣） 左右。

關鍵字： MLB旅美今井達也西武獅Dylan Cease藍鳥日本職棒

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

