美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

▲徐若熙 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲徐若熙球速、三振能力獲美媒高度評價。（圖／記者呂佳賢攝）

記者游郁香／綜合報導

「龍之子」徐若熙自10月29日申請海外入札後，吸引了美、日職多支球隊的高度興趣，他的動向預計12月中底定。《The Athletic》農場權威專家勞爾（Keith Law）在最新發布的自由市場排名中，徐若熙名列第34位，力壓第35名的韓國球星金河成，以及第49名的讀賣巨人第4棒岡本和真。

勞爾指出，台灣球員前往大聯盟的典型模式，多為業餘時期即簽約，或先登陸日本職棒後再轉戰 MLB；若徐若熙此時與大聯盟球隊簽約，將是相當罕見的案例。25歲的他至今僅在中華職棒出賽，但本季展現壓倒性統治力，「他是CPBL所有先發投手中，三振率與三振／保送比最優秀的那個。」

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙在《The Athletic》專家的自由市場評比中名列第34。（圖／味全龍提供）

勞爾分析，徐若熙的速球常態落在95到98英里，搭配最高可達21吋的誘導垂直位移，讓他即便身材不高（官方身高5呎10吋），仍能製造強大壓制力。勞爾也提到，徐若熙的變速球高於平均水準，並擁有卡特球與作為變化節奏的曲球，球路組合夠完整，足以讓球隊將他當成先發投手培養。

徐若熙曾因Tommy John手術缺席2022年與2023年大部分賽季，但他今年先發19場、投出114局，創下職業生涯新高。勞爾表示，他的球路轉速並非特別突出，可能因此選擇卡特球作為第3球種，加上體型限制，確實存在部分轉任後援的風險。然而，這並不影響他作為先發的天花板。

「他的投球動作穩定，能確實進好球帶。以他速球的品質，他有實力成為一名中段輪值的先發投手。」勞爾直言，如果是他擔任球隊高層，「我絕對會抱持讓他當先發的企圖來簽下他。」

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙旅外方向仍未定案。（圖／味全龍提供）

