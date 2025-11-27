世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

▲席斯（Dylan Cease）（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

根據《MLB.com》記者費桑德（Mark Feinsand）報導指出，席斯（Dylan Cease）已與多倫多藍鳥達成一紙7年、2億1000萬美元的長約。

席斯是現今大聯盟最具威脅性的三振製造者之一，他已連續5個賽季突破 200次三振，是全MLB唯一達成此紀錄的投手；近5年間，其他投手最多僅有3季達成200K。

自2021年起，席斯平均每季投出221次三振，累積1106K高居大聯盟之冠；惠勒（Zack Wheeler，1041K）與高斯曼（Kevin Gausman，1020K）是這段期間唯一能突破千K的另外兩名投手。

將在2026年迎來30歲賽季的席斯，本次休賽季被視為自由市場中最受矚目的先發投手之一；他擁有可逼近99英哩、帶有上飄效果的四縫線速球、80英哩的滑球在過去4個球季每年都能單獨製造逾百次三振，另配上善於急墜的銳利曲球，使席斯成為最難對付的揮空型投手之一。

除了三振能力突出，席斯的耐投程度在大聯盟也名列前茅；他已連續5年單季超過30場先發與160局投球，近5個球季，全MLB沒有投手的先發場次比他更多，而僅有韋伯（Logan Webb）、高斯曼、貝瑞歐斯（José Berríos）、惠勒、瓦爾迪茲（Framber Valdez）、卡斯提歐（Luis Castillo）等少數人投球局數比他更高。

席斯自2019年登上大聯盟，於白襪度過前5個賽季；他的生涯戰績至今為65勝58敗、3.88ERA，累積1231次三振，共投1015.1局，平均K9值為10.9。

2024年球季開始前，他在一筆重磅交易中被送往聖地牙哥，並在加入教士的第一季投出球隊史上第2場無安打比賽。

席斯曾兩度協助教士（2024、2025）打進季後賽，他生涯季後賽ERA為8.74，但在最近一次出賽，2025國聯外卡系列賽對小熊他投出3.2局無失分、5K的亮眼內容。