7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

▲天使三壘手倫登（Anthony Rendon）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

根據《ESPN》名記岡薩雷斯（Alden Gonzalez）報導指出，洛杉磯天使與三壘手倫登（Anthony Rendon）正在商討買斷其合約最後一年的可能性，這項協商若達成，將可能為這份7年、2.45億美元的合約畫下句點；而這份合約對球隊而言從未真正獲得應有的回報。

報導提及，倫登在2025年整季因髖關節手術而休養，他預計將選擇退休。

倫登2026年的合約中，仍有3800萬美元未支付；對於這筆剩餘薪金的買斷尚未敲定，而這類協商常常相當複雜，但外界預期倫登將至少延後支付部分款項，使天使在這個休賽季的財務運作上能更具彈性。

天使在2019年12月簽下倫登，當時他剛從華盛頓國民贏得世界大賽、並且展現明星身手，因此天使讓他成為全聯盟薪資最高的三壘手；如果天使與倫登的經紀人波拉斯（Scott Boras）最終敲定買斷，他在合約期間最終只會出賽約四分之一的比賽，累積僅3.7的FanGraphs勝利貢獻值（fWAR）。

倫登畢業於萊斯大學，在2011年選秀第6順位被國民選走，隨後在國民逐步成為聯盟最佳的全方位球員之一；從2016到2019年間，只有9位位置球員的fWAR高於他。

他在這4年間的打擊三圍為.299/.384/.528，在國民的最後一個球季表現出色，以生涯最高的1.010 OPS、34支全壘打與大聯盟最多的126分打點排名國聯MVP票選第3名，同時在球隊奪下首座世界大賽冠軍的季後賽中扮演重要角色。

在聚光燈下，倫登公開表示自己對棒球的興趣有限，他常坦言棒球並非人生優先順位，只是一份工作，他也不在乎獎項或關注；這樣的態度曾讓人覺得頗具個性，但隨著歲月流逝，也成為批評他生產力不足的議題。

倫登在2020年疫情縮短的球季中看起來仍維持水準，但那也成為天使最後一次看見接近他巔峰的模樣；在接下來4年，倫登打出.231/.329/.336的成績，僅出賽205場（原本可能有648場），他的傷勢包括左鼠蹊、左膝、左腿後肌、左脛骨、左腹斜肌、下背、雙手腕與雙髖關節，多次被放入傷兵名單。

倫登最後一次打擊是2025年2月12日，天使在春訓開始時宣布倫登將接受髖部手術並缺席整季；他整季都未隨隊，大多時間在休士頓家中附近復健，他為天使擊出的最後一支全壘打是在2023年7月1日，他在天使從未單季出賽超過58場。

倫登這份沉重的合約恰逢楚奧特（Mike Trout）同樣遭遇連串傷勢，加上球隊陣容深度不足，使天使即便擁有二刀流天才大谷翔平的頂尖表現，也仍然持續走下坡。

天使自2014年以來從未再度打進季後賽，自2009年起更未贏過季後賽比賽；2025年球季更是他們連續第10個勝率未達5成的球季，倫登過去在2019年國民的隊友鈴木清（Kurt Suzuki）已接任天使隊總教練，這是球隊8年來的第6位總教練。