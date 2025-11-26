王彥程見韓華教頭獲讚「本人更帥」！重逢前隊友龐塞收到暖心祝福

▲韓華鷹王彥程與總教練金卿文初次見面。（圖／截自Eagles TV）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹 26 日發布王彥程短暫訪韓的花絮影片，不到一小時就破2萬觀看人次。他在機場首次與總教練金卿文見面時，原本練好韓文問候，卻因太緊張而說成日文，不過仍獲得總教練親切回應。韓職年度 MVP 龐塞（Cody Ponce）也暖心替他向球迷喊話，希望大家多多支持王彥程。

影片一開始，王彥程在機場等待結束宮崎秋訓返回韓國的韓華隊友。他分享：「6 點半抵達韓國，第一餐吃豆腐餐，滿喜歡的。」談到有印象的韓華球員，他提到文東珠、盧施煥，因為在亞冠賽曾交手過。

王彥程還秀了幾句簡單韓文，如「您好！」「Flight！走吧！」等。球團人員現場教他說：「你好，我是王彥程！」被問到語言程度，他笑說：「日文 60 分，英文 30 分，韓文 10 分。」

韓華球員陸續抵達後與他握手寒暄，王彥程與金泰延、沈佑俊打招呼時，還熟練地用韓文說「拜託了」。但輪到總教練金卿文時，因太緊張脫口而出日文「お願いします」，讓金卿文笑了出來，並同樣用日文回應。此外，金卿文也表示在 YouTube影片中看過王彥程還直呼，「本人比影片上還帥」。

接著畫面中王彥程進入球隊休息室，見到隊長蔡恩成，蔡恩成還用中文向他說「你好」。也有遇到文賢彬，工作人員笑稱他和文賢彬長得很像，濃眉是共同特色。他也參觀大田球場的內部設施，並接受球隊 TV 訪問。

被問到新大田球場的印象，他說：「球場非常大也很漂亮，第一次看到有兩層的牛棚。在海外打球對我來說是理想的生活，也是夢想，即使在國外，我也能享受棒球的樂趣。」

談到對韓華鷹的印象，他說：「韓華是一支年輕、有活力的球隊，而且有柳賢振前輩，我會想向他請教。」他也提到韓國文化帶給他的吸引力：「我很喜歡 TWICE，高中聽歌就喜歡上了，是『ONCE（粉絲名）』。」但登場曲他仍會用台灣的音樂，「會沿用頑童的歌，因為聽了很振奮。」

王彥程說：「不論是球隊相關人員或社群網站，都感受到粉絲的熱情。聽說韓華是韓國很有人氣的球團，明年很期待能與大家一起奮鬥，也期待韓華鷹粉絲的熱情。」最後他以韓文向球迷致意。

與前樂天金鷲隊友龐塞碰面時，王彥程當面恭喜他獲選韓職 MVP。龐塞也祝福他能享受在韓國的生活。王彥程用英文關心他今年的狀態，龐塞回應：「我很享受棒球，隊友和教練都很棒。只要保持健康，訓練團隊也會給予幫助。」最後也向球迷喊話：「希望大家像支持我一樣支持王彥程。不管如何，他都會全力以赴，請持續為他加油。」

