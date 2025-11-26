大谷翔平感觸深「今年才像真正完成復健」　來季瞄準日本首座賽揚獎

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇球星大谷翔平25日（台灣時間26日）在線上受訪，談到本季從右手肘手術復出後的投球狀況，也首度對外分享對賽揚獎的看法。他表示，今年對自己而言像是「正式結束復健的一年」，雖然離手術前的巔峰感覺仍有差距，但他相信透過春訓調整，有機會把投球表現推回到更高層級。

大谷本季在6月順利重返投手丘，睽違663天再次在大聯盟登板，並於8月27日對紅人隊拿下749天以來的投手勝利。整季他投出14場、47局，繳出1勝1敗、防禦率2.87的成績，重新證明二刀流投手的價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧整年的狀態，大谷坦言，「今年比較像是完成復健的感覺。從例行賽到季後賽都算是告一段落，但如果問我有沒有回到手術前的感覺，那還沒有到位。」 他強調，接下來會把重點放在春訓準備，「希望能讓自己準備到能超越手術前的表現。」

談到是否期待角逐賽揚獎，他保持一貫低調，「那是在前方的獎項，我會把準備做好，其他自然會跟著來。」 大谷過去在2022年曾因15勝、防禦率2.33的亮眼成績，在美聯賽揚獎票選中拿下第4名，成為史上最有競爭力的二刀流投手。

至今，尚無日本投手拿下賽揚獎。 同為道奇隊的山本由伸今年投出12勝、防禦率2.49，成功擠進賽揚獎決選名單，最終名列第3。

大谷曾在山本拿下世界大賽MVP時盛讚對方是「世界第一的投手」，如今兩人將在明年攜手挑戰日本史上第一座賽揚獎，備受外界期待。