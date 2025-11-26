大谷翔平WBC定位？二刀流仍是問號　準備多套方案待道奇拍板

運動雲

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平25日（台灣時間26日）透過線上受訪，首度談到自己宣布參加2026年世界棒球經典賽（WBC）後的心境與相關規劃。他表示，目前與日本代表隊、道奇球團之間仍在持續溝通，包括投打使用方式、報到時程都尚未定案；至於是否可能以投手身份上陣，大谷強調會依不同情況準備多套方案，保持最大彈性。

大谷日前透過IG貼出日本武士隊相關照片，宣布將再度披上日本隊戰袍。他透露，這次主動請纓參賽，是因為自己一直希望能再次代表國家出戰，「從以前就很想再打WBC，也很想被選上。」

針對目前規劃，他說明，所有細節仍需與日本隊與道奇進一步協調，「沒有談清楚前，什麼都不能斷言。現在只是先取得球團同意，所以才對外宣布。」

談及與2023年第一次出賽的感受差異，大谷坦言，上屆因完全沒有經驗，對比賽節奏和流程都不熟悉；但這次已有明確概念，因此「整體進入狀況會比上次更快、也更容易掌握。」

被問到是否可能再度以投手身分登板，包括先發或後援的角色，大谷則表示，目前一切都保持開放。有投球的方案包含不同局數、不同角色的多種版；完全不投的方案也會同時準備。

他強調，所有情境都列入規畫，再與球團及代表隊一起尋找最佳模式。

大谷進一步指出，重點不只在比賽期間，還包括比賽後如何銜接春訓與球季開幕，「所以必須提前備妥所有可能路線，按照最合適的方式調整。」

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

