FIFA緩執行禁賽　C羅可參加2026世界盃葡萄牙首戰

▲C羅在226場國際賽中首度領紅牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅在226場國際賽中首度領紅牌，雙手比讚回應觀眾噓聲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在世界盃資格賽因肘擊被紅牌罰下，國際足球總會（FIFA）25日裁定他停賽3場，其中2場緩執行、1場已於葡萄牙對亞美尼亞之戰執行完畢，等於他將能如期出戰2026年世界盃開幕賽。

現年40歲的羅納度13日於都柏林對愛爾蘭的比賽中，因手肘擊中歐謝（Dara O’Shea）背部遭裁判直接出示紅牌，這是他226場國家隊出賽以來首次被逐出場。該場比賽葡萄牙以0比2落敗。

FIFA表示，羅納度遭判停賽3場，其中1場已於16日葡萄牙主場迎戰亞美尼亞時執行完畢，該役葡萄牙取勝並確定晉級明年夏天的世界盃。其餘2場禁賽則在1年觀察期內緩執行，若期間再犯類似程度的違規，緩執行將自動撤銷，禁賽將立即生效。

羅納度是男足史上國際賽進球最多的球員，目前累積143球，目標在美國、墨西哥與加拿大共同舉辦的2026世界盃，挑戰個人第6次參賽。他過去效力皇家馬德里與曼徹斯特聯隊（Manchester United），目前則效力沙烏地阿拉伯職業足球聯賽艾納斯（Al Nassr），雖未奪下世界盃冠軍，但曾協助葡萄牙贏得2016年歐洲國家盃。

羅納度日前赴白宮參加晚宴，並與美國總統川普會面；川普透露，他的兒子拜倫（Barron）是羅納度的「超級粉絲」。世界盃分組抽籤將於12月5日舉行。

【施工意外】台中北屯施工挖破管線　「瓦斯外洩」警消灑水警戒中

