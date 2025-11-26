運動雲

>

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

▲大谷翔平今年將代表日本出戰WBC。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平今年將代表日本出戰WBC。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平25日宣布，將代表日本隊出戰明年世界棒球經典賽（WBC），台灣隊有機會在小組賽就正面遭遇這位頂級球星。對台灣球迷而言，既期待大谷登場，又擔心台灣隊受傷害；然而，數據顯示大谷並非無敵，台灣隊若掌握他的弱點，仍有機會爭取關鍵勝利。

事實上，大谷翔平對特定類型左投手的打擊表現明顯下滑，成為可操作的戰術切入點。根據大聯盟節目統計，大谷本季面對出手角度在38度以下的左投，打擊率僅0.221、三振率高達34.9％，對左投的「苦手屬性」相當顯著。這項弱點可能讓台灣隊得以部署「強投奇襲」，有效降低大谷的火力輸出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天桃猿投手王志煊屬於這類左投，本季41場出賽、14次中繼、防禦率3.52，雖非頂尖數據，但在短期賽事中因投球型態難掌握，反而具備奇兵潛力。若台灣隊將其納入名單，可能成為用來壓制大谷的秘密武器，若教練團靈活運用王志煊及其他左投，有機會讓日本隊措手不及。

▲台灣左投王志煊。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣左投王志煊。（圖／記者李毓康攝）

本屆經典賽，台灣隊投手陣容被視為近年最完整，包括鄧愷威、林昱珉、莊陳仲敖、劉致榮、陳柏毓、古林睿煬、孫易磊、宋家豪，以及中職頂尖好手徐若熙、曾峻岳等。這批投手累積大量國際賽實戰經驗，不僅提升整體戰力，也讓教練團在戰術布局上更具彈性。

大谷翔平是大聯盟公認的頂級長打者，今年世界大賽甚至曾遭遇單場4次故意四壞保送。面對這樣的等級，台灣隊除了策略性保送，更重要的是抓住他在打擊上的弱點、強攻左投對位。同時，心理素質也是取勝關鍵；去年12強奪冠後，台灣隊已擺脫過去面對日本時的弱勢心態，展現更主動、更積極的競爭姿態。

關鍵字： 大谷翔平中華隊棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

樂天二軍宿舍惹議！球員工會與球團開3次會：將全程監督改善進度

樂天二軍宿舍惹議！球員工會與球團開3次會：將全程監督改善進度

大谷翔平WBC定位？二刀流仍是問號　準備多套方案待道奇拍板

大谷翔平WBC定位？二刀流仍是問號　準備多套方案待道奇拍板

等了16天終於補發！樂天桃猿發布古久保「Thank You文」　

等了16天終於補發！樂天桃猿發布古久保「Thank You文」　

富邦左投陳品宏日本進修後迎冬盟　首戰挨轟吞敗仍有收穫

富邦左投陳品宏日本進修後迎冬盟　首戰挨轟吞敗仍有收穫

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

大谷已表態要打WBC　美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

熱門新聞

大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

快訊／中華男籃抗日12人名單出爐　林書緯確定入選、4戰將遭割愛

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

樂天二軍宿舍惹議！球員工會與球團開3次會：將全程監督改善進度

大谷翔平WBC定位？二刀流仍是問號　準備多套方案待道奇拍板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

2中華男籃客場抗日　12人名單出爐

3大谷報到時程未定　親揭願打WBC原因

4統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫

5樂天二軍宿舍惹議！球員工會發聲

最新新聞

1樂天、前田健太達成共識！2年4億　

2美媒點名道奇恐不願放行山本由伸

3大谷笑談初為人父　揭基金會初衷

4大谷：復健今年才真正結束 瞄準賽揚

5WBC二刀流？大谷自曝已備多套方案

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【神助攻！】蔡其昌幫林維恩謀應援　峮峮：有回來肯定會加油

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【還有第二首！】TWICE安可再開一首「神曲」　離場粉絲拔腿狂奔TT

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

【不是震撼，是感動】清潔員神速掃列車　網友狂讚職人精神

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

【施工意外】台中北屯施工挖破管線　「瓦斯外洩」警消灑水警戒中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366