大谷翔平的「弱點」曝光！　中華隊有奇兵致勝

▲大谷翔平今年將代表日本出戰WBC。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平25日宣布，將代表日本隊出戰明年世界棒球經典賽（WBC），台灣隊有機會在小組賽就正面遭遇這位頂級球星。對台灣球迷而言，既期待大谷登場，又擔心台灣隊受傷害；然而，數據顯示大谷並非無敵，台灣隊若掌握他的弱點，仍有機會爭取關鍵勝利。

事實上，大谷翔平對特定類型左投手的打擊表現明顯下滑，成為可操作的戰術切入點。根據大聯盟節目統計，大谷本季面對出手角度在38度以下的左投，打擊率僅0.221、三振率高達34.9％，對左投的「苦手屬性」相當顯著。這項弱點可能讓台灣隊得以部署「強投奇襲」，有效降低大谷的火力輸出。

樂天桃猿投手王志煊屬於這類左投，本季41場出賽、14次中繼、防禦率3.52，雖非頂尖數據，但在短期賽事中因投球型態難掌握，反而具備奇兵潛力。若台灣隊將其納入名單，可能成為用來壓制大谷的秘密武器，若教練團靈活運用王志煊及其他左投，有機會讓日本隊措手不及。

▲台灣左投王志煊。（圖／記者李毓康攝）



本屆經典賽，台灣隊投手陣容被視為近年最完整，包括鄧愷威、林昱珉、莊陳仲敖、劉致榮、陳柏毓、古林睿煬、孫易磊、宋家豪，以及中職頂尖好手徐若熙、曾峻岳等。這批投手累積大量國際賽實戰經驗，不僅提升整體戰力，也讓教練團在戰術布局上更具彈性。

大谷翔平是大聯盟公認的頂級長打者，今年世界大賽甚至曾遭遇單場4次故意四壞保送。面對這樣的等級，台灣隊除了策略性保送，更重要的是抓住他在打擊上的弱點、強攻左投對位。同時，心理素質也是取勝關鍵；去年12強奪冠後，台灣隊已擺脫過去面對日本時的弱勢心態，展現更主動、更積極的競爭姿態。