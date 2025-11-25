等了16天終於補發！樂天桃猿發布古久保「Thank You文」　

▲Thank You古久保健二教練。（圖／樂天桃猿粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿9日突然向球隊宣告不續約總冠軍教頭古久保健二，消息是在球隊集合後、媒體幾乎離開時才由球團在群組丟出簡短通知，引發外界強烈質疑。然而球迷期待的「Thank You」文遲遲不見蹤影，樂天官方社群也一片靜默，成為爭議焦點。

前領隊牧野幸輝當時受訪僅以「雙方合意」回應。直到24日日本高層來台召開記者會，被媒體追問為何沒有第一時間向球迷正式說明，樂天金鷲社長森井誠之才坦言：「確切感受到對古久保離職不夠完善，發表的時機點沒有很周全，這是管理上的疏失。」

就在外界討論持續延燒後，樂天桃猿粉絲團終於在25日晚間補上「Thank You」文，文中先用日文寫道：「古久保健二監督，四年辛苦了！謝謝你打造出幸福的桃猿！」

隨後用中文提到，「古久保健二於2022年接任樂天桃猿隊一軍首席教練，並於2023年接任一軍總教練。帶領樂天桃猿以下剋上拿下2025年度總冠軍，打出令人感動的賽季，並榮獲年度最佳總教練。樂天桃猿衷心感謝古久保健二總教練四年來的領導與付出，祝福古久保健二總教練未來一切順利！」