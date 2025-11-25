運動雲

連播365天！台灣世棒12強奪冠周年　愛爾達「承諾達成」萬人讚爆

去年中華隊在世界12強棒球賽中奪冠，當時轉播團隊愛爾達宣布重播冠軍賽一整年，在奪冠周年喊話「說好的有做到」。（圖／翻攝自中華民國棒球協會粉絲團臉書）

去年中華隊在世界12強棒球賽中奪冠，當時轉播團隊愛爾達宣布重播冠軍賽一整年，在奪冠周年喊話「說好的有做到」。

圖文／CTWANT

台灣在去（2024）年世界棒球12強賽表現亮眼，最終以4比0完封27連勝的日本隊，奪下冠軍，當時轉播團隊愛爾達體育家族隨即宣布，將連播365天台灣對日本冠軍賽。昨（24）日是奪冠周年，愛爾達體育家族也霸氣表示承諾有做到，更感謝眾台灣英雄。

去年12強賽從開打前，中華隊選手名單從出爐就遭到質疑，甚至在國際上也不被看好，驚喜的是，台灣一路從台北大巨蛋打到東京巨蛋，最後甚至擊敗27連勝的日本隊，奪下賽事冠軍。時隔一年，奪冠周年除了中職會長蔡其昌感動發文，也有不少球迷仍記得當初的感動瞬間。

當時轉播團隊愛爾達曾許諾，要重播台灣對日本冠軍賽一整年，每日都會播出一次，昨（24）日特地在臉書粉絲專頁發文，感性表示，「說好的連播365天有做到，謝謝眾台灣英雄」，貼文不到一天就獲得上萬網友按讚。除此之外，愛爾達另外也宣布，台灣對日本冠軍賽將重播至12月31日，「天天不定時播出」。

貼文一出，底下有許多人興奮又感動留言，「每次轉到一定會停下來看，尤其在半夜時段常常害人要等到第五局後才肯睡覺」、「謝謝愛爾達，我爸爸晚上回家都在看12強」、「謝謝你們持續播放一整年，辛苦了」、「謝謝你們，好感動」。

關鍵字： 愛爾達世棒12強周刊王

