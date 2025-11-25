統一獅搶留林岱安　領隊曝幾乎每天聯繫：我們合約也不差

▲林岱安。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅主戰捕手林岱安宣布投入自由球員（FA）市場，吸引母隊以外多隊競逐。統一獅領隊蘇泰安透露，球團近日將再與林岱安進行新一輪談約，盼能有正面進展。

林岱安曾兩度奪下捕手金手套（2019、2021），並於 2021 年獲得最佳十人獎，是聯盟頂尖捕手之一。他在 2021 年獲獎隔年與統一獅簽下 3 年複數年合約，內容包括：2022年月薪33萬、2023年37萬、2024年40萬，今年月薪為36萬，屬於 A級自由球員。

他表態申請 FA 後，目前除統一獅外已有三支球隊提出報價，據了解，為台鋼雄鷹、中信兄弟與富邦悍將，皆開出複數年甚至 5 年長約搶人。今年 33 歲的林岱安，首度進入FA市場，年限是相對重視的條件。

林岱安的經紀公司秉初代表林世民表示：「目前各隊都有提出想法，母隊統一獅仍具一定優勢。我們會再與獅隊討論，整理所有條件後，讓岱安好好思考。」

林岱安在統一獅效力近10年，早已是球隊核心戰力。被問及與林岱安談約的最新進度，以及市場上其他3隊的競爭。領隊蘇泰安，「幾乎每天都有接觸，目前仍在進行中，球團原本開給岱安的合約，也是不錯的，我們這幾天會再詢問他一下。」