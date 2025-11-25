太扯！大谷全壘打球沒認證　賣家靠「測謊儀」仍拍出逾800萬高價

HE DOES IT AGAIN



記者王真魚／綜合報導

美國競標網站「SCP Auctions」近日宣布，洛杉磯道奇球星大谷翔平在國聯冠軍賽第 4 戰所轟出的第二支全壘打球，最終以 27 萬美元（約新台幣849萬元） 的天價成交，再次展現大谷的超級人氣與收藏價值。

大谷當日以二刀流身分先發，締造震撼一役，投球 6 局僅被敲 2 安、狂飆 10K 無失分；打擊端更炸裂 3 支全壘打，將球隊送進世界大賽。其中第二支全壘打距離達 469 英尺（約 143 公尺），為場外級的超特大號全壘打。

這顆球是當時在球場邊喝酒觀戰的球迷門多薩（Carlo Mendoza）接到的，之後被他拿出來拍賣。一般 MLB 比賽用球若具紀念價值，會由聯盟進行認證，但這顆球並未經過 MLB 的官方驗證。

根據《The Athletic》報導，門多薩請球場工作人員在球上蓋了當天日期的藍色印章，拍賣公司也替他以測謊儀驗證相關敘述後才讓球上架。

儘管沒有 MLB 官方認證，這顆球仍以超過 849萬台幣的價格落槌，大谷翔平驚人的人氣與商業價值再次獲得印證。

