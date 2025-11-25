運動雲

台裔砲手龍恩獲小聯盟最佳球員！具交易價值受關注

▲3A的潛力砲手「龍仔」朗（Jonathon Long）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 龍恩（Jonathon Long） 。（圖／截自小熊官方限動）

記者王真魚／綜合報導

台裔強打手龍恩（Jonathon Long）獲選小熊隊本年度小聯盟最佳球員。值得台灣球迷關注的是，龍恩具備台灣血統，且已入選 2026 年世界棒球經典賽（WBC）中華隊集訓名單，成為補強焦點人物。

23 歲的龍恩今年在3A徹底爆發，140 場比賽打出 .305/.404/.479，敲出 20 轟、91 打點並選到 79 次保送，展現出色的選球能力與長打火力。 他的出色表現也獲MLB Pipeline 排名為小熊農場第 7 大新秀，是球團最看重的右打強棒之一。 儘管

龍恩在小聯盟持續強勢演出，但小熊大聯盟陣容競爭激烈，一壘、三壘與左外野目前皆有主力占位，他短期內恐難找到穩定出賽。

由於小熊過去兩季多次以高順位新秀換取即戰力，美媒分析龍恩很可能成為今年休賽季的交易籌碼，用於換來頂級先發投手。 不過，美媒也指出，小熊可能於2026 年開季礽選擇讓他續留續留 3A 開季。

與其擠進大聯盟卻每周只有零星打席，不如在 3A 穩定累積上場數，有利於持續發展。等球季後段再升上大聯盟，他也能扮演替補火力的角色，更符合球團長期規劃。

▲ 龍恩（Jonathon Long）爆發！獲小熊年度最佳小聯盟球員 。（圖／截自小熊官方限動）

▲ 龍恩（Jonathon Long）獲小熊年度最佳小聯盟球員 。（圖／截自小熊官方限動）

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

