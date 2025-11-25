運動雲

>

樂天高層履歷曝光！葛城崇掌管亞太區、森井誠之跨棒、足接管桃猿

▲▼中職樂天桃猿今天召開記者會，日籍高層亞洲CEO葛城崇（右）親自到場發布球團最新人事異動，樂天桃猿任命日本東北樂天金鷲社長森井誠之（左）暫代樂天桃猿執行長。（圖／記者李毓康攝）

▲中職樂天桃猿召開記者會，日籍高層亞洲CEO葛城崇（右）親自到場發布球團最新人事異動，樂天桃猿任命日本東北樂天金鷲社長森井誠之（左）暫代樂天桃猿執行長。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿24日引發熱議的記者會上，來了少見在台灣媒體曝光的日本高層為一連串風波滅火，記者會資料附上個人資料，可以了解他們的個人資歷。

本次記者會上，隨新聞稿附上的資料，詳細介紹樂天亞太區執行長葛城崇、樂天金鷲社長森井誠之的背景。他在樂天集團服務超過十年，曾主導教育改革「英語化專案」，推動樂天集團全面採用英文為官方語言，也在樂天行動通訊、樂天美國等事業群負責人資體系，多次推動跨國專案，被視為樂天亞太區的核心管理者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一位亮相的高層、現任樂天金鷲社長森井誠之，學歷為明治大學政治經濟學部，過去曾任樂天野球團營業部長、樂天神戶勝利船足球俱樂部董事副社長、仙台89ERS會長等職務，履歷相當完整。然而面對桃猿球團近來連環爆的管理問題，他坦言反應確實慢了半拍。

對於外界質疑樂天高層為何直到休季後才出面回應，森井誠之說：「樂天總公司確實聽到台灣球迷和外界的聲音，但很抱歉我們回應的時間晚了一點，這個月才開始積極處理。未來會檢討疏通管道，盡快給出回應。」

▲▼森井誠之、葛城崇個人簡介。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼森井誠之、葛城崇個人簡介。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼森井誠之、葛城崇個人簡介。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 樂天桃猿日本高層森井誠之人事異動球團管理

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

大都會搶下塞米恩！完成重磅交易 尼莫前進遊騎兵

大都會搶下塞米恩！完成重磅交易 尼莫前進遊騎兵

完全無法比！村上宗隆曝與大谷初見衝擊：第一次覺得贏不了…

完全無法比！村上宗隆曝與大谷初見衝擊：第一次覺得贏不了…

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

熱門新聞

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

2樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

3大谷突宣布喜事！球迷： 哇啊啊真假

4樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

5輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

最新新聞

1總冠軍MVP金賢洙震撼加盟KT巫師

2WBC前好消息!台灣龍仔獲Milb最佳球員

3輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

4國王傳大拍賣　快艇看上迪羅臣

5樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366