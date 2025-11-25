樂天高層履歷曝光！葛城崇掌管亞太區、森井誠之跨棒、足接管桃猿

▲中職樂天桃猿召開記者會，日籍高層亞洲CEO葛城崇（右）親自到場發布球團最新人事異動，樂天桃猿任命日本東北樂天金鷲社長森井誠之（左）暫代樂天桃猿執行長。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿24日引發熱議的記者會上，來了少見在台灣媒體曝光的日本高層為一連串風波滅火，記者會資料附上個人資料，可以了解他們的個人資歷。

本次記者會上，隨新聞稿附上的資料，詳細介紹樂天亞太區執行長葛城崇、樂天金鷲社長森井誠之的背景。他在樂天集團服務超過十年，曾主導教育改革「英語化專案」，推動樂天集團全面採用英文為官方語言，也在樂天行動通訊、樂天美國等事業群負責人資體系，多次推動跨國專案，被視為樂天亞太區的核心管理者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一位亮相的高層、現任樂天金鷲社長森井誠之，學歷為明治大學政治經濟學部，過去曾任樂天野球團營業部長、樂天神戶勝利船足球俱樂部董事副社長、仙台89ERS會長等職務，履歷相當完整。然而面對桃猿球團近來連環爆的管理問題，他坦言反應確實慢了半拍。

對於外界質疑樂天高層為何直到休季後才出面回應，森井誠之說：「樂天總公司確實聽到台灣球迷和外界的聲音，但很抱歉我們回應的時間晚了一點，這個月才開始積極處理。未來會檢討疏通管道，盡快給出回應。」

▲▼森井誠之、葛城崇個人簡介。（圖／樂天桃猿提供）