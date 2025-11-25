運動雲

>

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

▲▼中職樂天桃猿今天召開記者會，日籍高層亞洲CEO葛城崇（右）發布球團最新人事異動，樂天桃猿任命日本東北樂天金鷲社長森井誠之（左）暫代樂天桃猿執行長。（圖／記者李毓康攝）

▲中職樂天桃猿召開記者會，日籍高層亞洲CEO葛城崇（右）發布球團最新人事異動，樂天桃猿任命日本東北樂天金鷲社長森井誠之（左）暫代樂天桃猿執行長。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿24日召開備受關注的記者會，雖以「新球季新氣象」為主題，但外界最在意的種種風暴——從領隊更換、二軍宿舍、餐飲品質，到新任教頭人選——多半仍未獲得明確答案。唯一確定的是，牧野幸輝上任僅206天便正式卸任，由日本東北樂天金鷲隊社長森井誠之暫代執行長。外界也注意到，桃猿內部真正熟悉台灣運作的日籍主管仍在原位，實際權限並未出現明顯調整，後續改革能否落地仍待觀察。

記者會上，反而並未出現卸任的牧野幸輝，而是由更早期的前領隊川田喜則現身。而且早在前一晚就傳牧野幸輝卸任領隊一職，在新聞稿上沒有出現「牧野幸輝」卸任的消息，僅有森井誠之暫代執行長的資訊，直到森井誠之談話中才說明牧野幸輝卸任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看似人事大地震，但實際上，接管樂天桃猿後在台主導事務的球團本部副本部長、日籍主管神原謙悟仍在職。他雖在今年食安風波後被調整為戰略與農場相關主管，但依舊在幕後參與多數決策。

至於球迷最關注的事項，如新任總教練人選只表示「尚在洽談，日籍與台籍皆有考慮」，二軍宿舍「還在挑選三個地點」，選手餐食則承諾「春訓前會改善」。多數問題仍停留在「會改善、會檢討」的階段。

據了解，二軍宿舍僅用在嘉義的預算尋找桃園的房子，約26萬元，因此才有先前曝光的觀音鄉「地獄級」宿舍，而且當初地點也是前領隊牧野幸輝與神原謙悟等主管多次實堪後點頭的宿舍。

一場原本為了止血而召開的記者會，內容卻空泛又缺乏具體承諾，甚至讓不少球迷直呼：「越開越問號。」究竟這場記者會能否真正為樂天桃猿滅火，或將成為另一波炎上風暴，仍待後續觀察。

▲▼中職樂天桃猿今天召開記者會發布球團最新人事異動，前領隊川田喜則也現身會場。（圖／記者李毓康攝）

▲中職樂天桃猿今天召開記者會發布球團最新人事異動，前領隊川田喜則也現身會場。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 樂天桃猿牧野幸輝球隊管理新教頭二軍宿舍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

大都會搶下塞米恩！完成重磅交易 尼莫前進遊騎兵

大都會搶下塞米恩！完成重磅交易 尼莫前進遊騎兵

完全無法比！村上宗隆曝與大谷初見衝擊：第一次覺得贏不了…

完全無法比！村上宗隆曝與大谷初見衝擊：第一次覺得贏不了…

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

勇士柯瑞與UA「分手」導火線曝光　沒簽下女籃超新星克拉克成關鍵

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

熱門新聞

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

2樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

3大谷突宣布喜事！球迷： 哇啊啊真假

4樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

5輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

最新新聞

1總冠軍MVP金賢洙震撼加盟KT巫師

2WBC前好消息!台灣龍仔獲Milb最佳球員

3輸不了！　活塞13連勝平隊史最佳

4國王傳大拍賣　快艇看上迪羅臣

5樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366