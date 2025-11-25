樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問

▲中職樂天桃猿召開記者會，日籍高層亞洲CEO葛城崇（右）發布球團最新人事異動，樂天桃猿任命日本東北樂天金鷲社長森井誠之（左）暫代樂天桃猿執行長。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿24日召開備受關注的記者會，雖以「新球季新氣象」為主題，但外界最在意的種種風暴——從領隊更換、二軍宿舍、餐飲品質，到新任教頭人選——多半仍未獲得明確答案。唯一確定的是，牧野幸輝上任僅206天便正式卸任，由日本東北樂天金鷲隊社長森井誠之暫代執行長。外界也注意到，桃猿內部真正熟悉台灣運作的日籍主管仍在原位，實際權限並未出現明顯調整，後續改革能否落地仍待觀察。

記者會上，反而並未出現卸任的牧野幸輝，而是由更早期的前領隊川田喜則現身。而且早在前一晚就傳牧野幸輝卸任領隊一職，在新聞稿上沒有出現「牧野幸輝」卸任的消息，僅有森井誠之暫代執行長的資訊，直到森井誠之談話中才說明牧野幸輝卸任。

看似人事大地震，但實際上，接管樂天桃猿後在台主導事務的球團本部副本部長、日籍主管神原謙悟仍在職。他雖在今年食安風波後被調整為戰略與農場相關主管，但依舊在幕後參與多數決策。

至於球迷最關注的事項，如新任總教練人選只表示「尚在洽談，日籍與台籍皆有考慮」，二軍宿舍「還在挑選三個地點」，選手餐食則承諾「春訓前會改善」。多數問題仍停留在「會改善、會檢討」的階段。

據了解，二軍宿舍僅用在嘉義的預算尋找桃園的房子，約26萬元，因此才有先前曝光的觀音鄉「地獄級」宿舍，而且當初地點也是前領隊牧野幸輝與神原謙悟等主管多次實堪後點頭的宿舍。

一場原本為了止血而召開的記者會，內容卻空泛又缺乏具體承諾，甚至讓不少球迷直呼：「越開越問號。」究竟這場記者會能否真正為樂天桃猿滅火，或將成為另一波炎上風暴，仍待後續觀察。

▲中職樂天桃猿今天召開記者會發布球團最新人事異動，前領隊川田喜則也現身會場。（圖／記者李毓康攝）