完全無法比！村上宗隆曝與大谷初見衝擊：第一次覺得贏不了…

▲ 村上宗隆被大谷翔平震懾！坦言首次感到「完全比不上」 。（圖資料照／翻攝自大谷翔平IG）

記者王真魚／綜合報導

透過入札制度挑戰大聯盟的養樂多重砲村上宗隆，日前在 NHK BS 節目《Sports×Human 因此而挑戰～棒球・村上宗隆～》中談及生涯重要轉捩點。他回憶 2023 年 WBC 集訓時首次近距離觀察大谷翔平打擊的一刻，坦言那是自己第一次在練習中感受到「無法勝過對方」的衝擊。

節目長期跟拍即將挑戰 MLB 的村上宗隆，深入記錄他本季被視為 NPB 最後一年的心路歷程。村上在 2022 年以 .318 打擊率、56 轟、134 打點勇奪三冠王，成為史上最年輕三冠王，隔年更以日本隊「第四棒」身分出征 WBC，背負海內外高度期待。

村上談到，當大谷翔平（當時效力天使）加入日本武士隊後首次進行練打，他站在正後方目睹對方展現壓倒性的力量，讓他瞬間震懾。

「近距離看到後，真的是遠遠超乎想像。」他坦言，自從成為職業球員後，身邊很少有人在練習中能擊出比他更遠、打出比他更漂亮的球，「但那天我真的第一次覺得，有人完全在我之上。」

「說真心話，那是我第一次覺得『贏不了』。」那份挫折與敬畏讓他深受震撼，「當然很不甘心，但最大的感受還是『真的太強了』，甚至覺得自己這樣想有點丟臉。」

這份挫折成為他前進的動力，「我那時才 23 歲，覺得自己一定有機會變成那樣的打者，也應該朝那個方向努力。」

村上宗隆即將挑戰大聯盟，他也把與大谷翔平的那次衝擊視為重新出發的重要契機，期望有一天能與世界最強球星並肩，甚至真正「能贏過他」。

▲村上宗隆 。（圖／達志影像／美聯社）