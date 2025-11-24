樂天澄清沒有要賣球隊！認整季負面風波反應慢：這個月積極處理

▲中職樂天桃猿今天召開記者會，日籍高層亞洲CEO葛城崇親自到場發布球團最新人事異動。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿於 24 日舉辦主題為「新球季新氣象」的記者會，面對外界不斷流傳的轉賣傳聞，樂天亞太區執行長葛城崇明確澄清：「完全沒有任何想法要賣掉球隊。」

這場記者會由公關公司統籌安排，就連樂天桃猿球團內部人員事前也並不知情，是由集團直接委託辦理。樂天高層先前往聯盟拜會中職會長蔡其昌，雙方會談 50 分鐘，據了解，這也是蔡其昌上任後首次與樂天集團高層正式見面。蔡其昌會後表示，感受到樂天對改善經營的誠意。

針對外界盛傳的球隊可能轉賣，葛城崇再次強調：「整個樂天桃猿對於樂天集團體事業站在中央、核心的角色，完全沒有想法要賣掉球隊。」

樂天桃猿今年爭議不斷，外界批評總公司反應速度慢。對此，新任代理執行長森井誠之表示：「樂天集團總公司確切聽到台灣球迷和大家的反應，只是很抱歉，我們回應的速度，以及聽到這些意見的時間點稍微晚了一點，這個月才積極處理，往後將會整頓疏通管道，希望能盡快回應大家。」

他並補充：「身為樂天集團的一員，我們不樂見負面新聞發生。既然球團出現問題，我們就會全力改善。」

