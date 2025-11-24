快訊／重大人事調整！金鷲社長森井誠之暫代桃猿隊執行長

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿今（24）日宣布重大人事調整，由日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長 森井誠之暫代桃猿隊執行長，即日起生效，象徵球團進入全新整頓與升級階段，也為球隊、球員與球迷翻開新的希望篇章。

森井誠之在樂天集團與日本職棒（NPB）運動產業累積多年管理經驗，被視為具備深厚實務能力的領導者。他上任後首要任務，是全面強化桃猿球團的營運管理架構。他將主導改善球員住宿、餐飲、訓練設施等各項環境升級，以具體行動打造更完善的競技與工作條件，並為球隊長遠發展打下穩固基礎。

▲樂天桃猿日籍高層亞洲CEO葛城崇（右）親自到場發布球團最新人事異動，任命日本東北樂天金鷲社長森井誠之（左）暫代桃猿執行長。（圖／記者李毓康攝）

樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示：「非常榮幸能在這個關鍵時刻領導樂天桃猿。當前最重要的任務，是建立穩定的管理團隊，讓球員、教練及幕後團隊都能充分發揮所長。我們將全力提供所需的資源與支持，打造最理規的環境。這一切都是為了強化我們的冠軍球隊，樂天也將全力確保與大家共同達成目標。感謝所有球迷的支持，我們將持續為樂天桃猿打下穩固基礎，迎向下場勝利。」

樂天亞太區執行長葛城崇表示：「樂天桃猿隊是樂天大家庭的重要一員，我們承諾全力支持球隊邁向成功。森井誠之擁有豐富的組織發展經驗，相信他將帶領新的核心管理團隊，為球員與工作團隊打造頂尖的環境，為熱情的球迷帶來更多勝利與榮耀。」

▲樂天球團社長森井誠之 。（圖／記者王真魚攝）