莫蘭特當面嗆他是「垃圾」　4冠神射K湯怒了：話很多卻很少負責任

記者游郁香／綜合報導

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）今（23）日雖未上場對陣獨行俠，卻成了引爆衝突的主角。他賽後亂入隊友史賓塞（Cam Spencer）的訪問，朝著鏡頭挑釁大喊，「告訴他們，今晚最準的射手是誰，可不是那個從金州來的兄弟！」又在場邊指著4冠神射湯普森（Klay Thompson），當面嘲諷他是「垃圾」，兩人最終被工作人員分開。

▲湯普森與灰熊球員爆發口角，情緒激動，是他加盟達拉斯後少見的火爆場面。（圖／達志影像／美聯社）

灰熊此戰外線雖失準，三分命中率僅26%，仍靠著61 比 41 的籃板優勢、包含 23 個進攻籃板擊敗獨行俠。7呎長人阿爾達馬（Santi Aldama）攻下全隊最高 的20 分；「小姚明」周志豪（Zach Edey）轟出 12 分、15 籃板的雙十數據，外帶4 火鍋；替補射手史賓塞砍進6記三分，進帳 17 分。

獨行俠則在末節再次崩盤，陷入單打獨鬥的窘境，最終以96比102飲恨，本季戰績跌至 5 勝 13 敗，主場僅 4 勝 9 敗。

這一戰衝突不斷，第3節還剩2分57秒，阿爾達馬在一波進攻後拉扯達拉斯狀元弗拉格（Cooper Flagg）左腿，導致對方跌倒在地，湯普森當場跳出來替小老弟出氣，衝上前找阿爾達馬理論。裁判隨後將這個危險動作吹判為一級惡意犯規；湯普森整場也多次與小威廉斯（Vince Williams Jr.）嘴上交鋒。

談到與對手的「激烈」互動，湯普森直言，「那是很棒的時刻。對於那位說話的人（阿爾達馬），我覺得他那樣不太酷。我以前看過他們做骯髒的動作。記得 2022 年季後賽嗎？他們用一個骯髒的撞擊把我隊友的手肘撞斷……我不想看到那種事發生在一個菜鳥身上，那不好。不要耍骯髒，那不是打球方式。」

他接著談到小威廉斯，「我只是保持同樣的能量，持續跟他嘴，他在我和他糾纏時，我覺得他在假摔。」至於指著他的臉、嗆他是「垃圾」的莫蘭特，K湯語帶諷刺地說，「Ja 是個有趣的人，他總是很多話要說，卻是一個很少為自己負責的人。」

▲湯普森槓上灰熊長人阿爾達馬。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠記者湯瑪斯（Landon Thomas）在社群媒體表示，26歲正值巔峰的莫蘭特，本季命中率僅 35.9%、三分命中率更跌到 16.7%，卻嗆35歲的4冠神射湯普森是「垃圾」。K湯此役出賽28分鐘就攻下22分，命中了7記三分。

▲莫蘭特雖未上場，卻在賽後亂入訪問、嗆聲湯普森，成為衝突焦點。（圖／達志影像／美聯社）