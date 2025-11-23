運動雲

「因為我能承受這一切」　落磯24歲新秀清醒開顱手術展現驚人勇氣

▲維默（Braylen Wimmer）。（圖／翻攝自Ｘ／spokaneindians）

▲維默（Braylen Wimmer）。（圖／翻攝自Ｘ／spokaneindians）

記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多落磯24歲頂級新秀維默（Braylen Wimmer），本月初因突發癲癇發作被緊急送醫，隨後確診腦瘤，並於18天後接受罕見的清醒開顱手術；手術過程中，他保持清醒，一邊讓外科醫生在他的腦部操作，一邊回答語言治療師提出的棒球相關問題。

即使面臨生命威脅，他仍展現驚人的冷靜與堅毅，並在術前語出令人動容的回答：「因為我能承受這一切。」

就在3週前，維默正在參加亞利桑納秋季聯盟，作為落磯農場系統中升勢最快的球員之一，他在2025球季於高階1A Spokane與2A Hartford間表現亮眼，總計出賽131場，繳出.296/.366/.466的打擊三圍，貢獻17發全壘打與37次盜壘。

他的守備多樣性更受到球探高度評價，職業賽場上除了投手、捕手與一壘外，他幾乎守遍所有位置。

然而，11月1日，他與隊友在前往斯科茨代爾球場途中突然癲癇發作，緊急送醫後，被診斷出腦部腫瘤；18天後便進入手術室接受高難度清醒開顱手術。

手術前夕，維默的女友Peyton Gray為協助支付醫療費用，啟動 GoFundMe募款，她曾忍不住問他：「為什麼是你？為什麼這會發生在一個健康的24歲年輕人身上？」

隨後，維默給出的回答讓她堅強起來：「因為我能承受這一切，也許這就是我的使命，讓我有一天能幫助其他面臨類似情況的人。」

落磯球員發展總監福布斯（Chris Forbes）對維默的處境感同身受；早在維默出生前一年，福布斯就被診斷出兩顆「醫生認定無法手術」的腦瘤。

福布斯回憶初次見到維默時說：「那時他顯然比較焦慮，我覺得對他最好的事情之一，就是外科醫生建議他與一位做過相同手術的人談談。」

那位病友名叫夏普（Ryan Sharp），他也因癲癇發作被發現左腦有腫瘤，夏普以過來人的經驗成功安撫了維默的情緒，福布斯對此說：「這可能是對他最有幫助的一件事，那人告訴他：『你會遇到這個、這個、還有這個；這裡你會沒事。』一切就這樣平靜下來。」

維默的棒球旅程並非一路順遂，他在高中時並不受青睞，即便在南卡羅來納大學打出亮眼成績，2023年選秀仍接連錯過，直到第231順位，他的名字才被落磯叫到。

選他進隊的球探Jordan Czarnecki形容：「他有驚人的工具，他6呎3 吋，60碼跑6.4秒，能守多個位置，防守多樣性很高；費城人曾在第18輪選過他但未簽，他回到學校後，我們很幸運能在大四把他選進來，如果他持續保持這樣的軌跡，他就是個準大聯盟球員。」

儘管眼前有巨大的挑戰，依舊把重返球場視為最終方向，福布斯說：「甚至在手術前一晚，他還在說不想被落下，他已經在思考春訓了，而春訓將成為他巨大的激勵力量。」

