林安可加盟西武湧入祝福！被敲碗全壘打跳舞　應援曲要「加油」

▲ 林安可 。（圖／截自西武獅官方社群IG）

記者楊舒帆／綜合報導

林安可正式加盟日本西武獅，球團稍早宣布已與他完成支配下球員合約，背號確定為 73 號。西武官方社群同步發文：「歡迎加入獅隊！特此公告，已與林安可選手簽下支配下選手合約。」消息曝光後，不僅台灣球迷湧入留言送上祝福，連日本球迷也熱情歡迎，甚至有人期待他在日職開轟後的「全壘打慶祝舞」。

林安可透過球團表達對旅日挑戰的興奮與感謝，「能有機會挑戰日本棒球真的很開心，我會每天全力以赴，努力展現自己的特色。」他強調雖然是全新環境，但相信自己能交出亮眼成績，也會為球隊勝利拼盡全力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西武球團本部長廣池浩司盛讚林安可不僅是中職全壘打王、打點王，更是台灣隊的核心強打，擁有出色長打能力與巨大成長空間。他指出林安可在面對更高層級投手時展現的企圖心，深深打動球團，「非常高興能簽下他，希望他在日本大放異彩，回應日本與台灣球迷的期待。」

西武官宣後，官方 IG 湧入大批台灣球迷刷「安可加油」，日本球迷也熱情留言：「歡迎加入西武獅！成為獅隊的大砲吧！」、「一直在等這一刻！期待你在日本大放異彩！加油！」不少球迷也點名期待應援曲與舞蹈，「請創作一首包含『加油！』的應援歌！左打大砲是我們的期望！」、「期待你像 2008 年的布拉澤爾（Craig Brazell）一樣大放異彩！」

此外，林安可不擅舞技但在台灣每次開轟後的「跳舞慶祝」經常引發熱議，因此也有粉絲敲碗希望他把招牌動作帶到日本。有台灣球迷留言說會想念他的應援曲與舞蹈，有球迷用日文喊話：「全壘打的時候，可以讓你跳舞嗎？」「期待你的全壘打表演！」