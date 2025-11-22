大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

▲大谷翔平強烈意願想再度征戰經典賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本武士隊備戰明年春天舉辦的第6屆世界棒球經典賽（WBC），力拚二連霸。根據美國大聯盟相關人士消息指出，道奇球星大谷翔平已表達強烈出賽意願，並希望從東京巨蛋進行的第一輪賽事起就參賽。日媒指出，日本隊總教練井端弘和早在9月便向WBC主辦單位提交名單，大谷自然名列其中。

道奇監督擔憂造成調整負擔

在 2023 年第 5 屆 WBC 決賽中，由大谷領軍的日本隊對上美國隊。日本隊以 1 分領先進入九局，大谷作為第七任投手登板，將曾是他天使隊隊友的美國主砲麥克・楚奧特（Mike Trout，34歲）三振，助日本奪回睽違三屆的世界冠軍。

WBC以推廣棒球於全球為賽事宗旨，因此將本季在大聯盟拿下「連 3 年、共 4 次 MVP」的大谷視為無可取代的存在，並非常希望他能參賽。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，「如果是我個人意見，我不希望（大谷、山本由伸等）去打WBC，尤其是投手，他們背負的負擔太大。」他擔心可能影響球隊挑戰世界大賽三連霸，也擔心大谷投手身分的調整會受到干擾。

但他也透露，球隊將與日本方面以及大谷本人溝通，最終應會在「僅以打者身份出賽」的前提下允許他參加。

▲道奇總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

井端監督早已提出邀請

對於大谷是否會參加 WBC，先前外界一直瀰漫著不確定的氛圍。大谷在 14 日獲得國聯 MVP 後的記者會上也僅說：「現在還無法直接溝通，一切要透過球團。大家都還在等消息。」

本季從 3 月 18 日東京巨蛋的開幕系列戰（對小熊）一路打到 11 月 2 日世界大賽最後一戰，賽季漫長且消耗巨大。外界因此推測，大谷可能會以休養與新球季調整優先，對 WBC 出賽採較為保守的態度。

日本隊監督井端弘和在 16 日結束與韓國的兩場強化賽後表示，「名單大概 9 月左右就交出去了，大家心裡想到的那些選手都在名單內。」他也透露，自己已向 WBCI 正式發出邀請。但至今仍未得到回覆，他焦急地說：「我們一直等、一直等……但國內球員準備也會被拖慢。真的希望能儘快收到回應。」

日本武士隊發出邀請後，美國方面遲遲沒有明確回應，也成為外界臆測大谷和道奇態度保留的理由。

然而實際原因並非如此。WBCI 是由大聯盟與球員工會各出資 50% 共同運作，為避免 30 支球團產生「球員出賽人數不公平」的問題，需要時間調整 20 支參賽隊伍的大聯盟球員註冊名額。換言之，延遲只是程序問題。

事實上，WBCI 將大谷視為大會象徵人物，並對他作為「推動全球棒球的中心人物」寄予厚望。

▲大谷翔平如果代表出賽，可能不會登板投球。（圖／達志影像／美聯社）

想把「巔峰的自己」獻給日本球迷

第 7 屆 WBC 最早也要在 2030 年舉行，屆時大谷已 35 歲。一名大聯盟相關人士表示，「大谷一定希望讓日本球迷在他生涯巔峰期，能親眼看到他的表現。」因此他更傾向從東京巨蛋起始的一輪預賽就登場。

此外，日本隊此次和韓國、澳洲等 5 支球隊同組，能否順利晉級八強，並無任何保證。

上一屆決賽，大谷作為守護神三振楚奧特，成為胴上げ投手的經典場面依然鮮明。如今，大谷已準備好在明春再度為日本上陣。

若一切順利，大谷翔平將再度披上侍Japan戰袍，帶著「再現上一屆感動」的使命挑戰世界棒球之巔。