日媒率先曝：林安可確定加盟西武！重砲補強拚相隔7年再奪冠

▲林安可 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

日媒22日凌晨披露，日職埼玉西武獅已與統一獅重砲外野手林安可達成加盟共識，預計將成為球隊明年新洋將補強的核心人物。

林安可本季表現火燙，繳出打擊率.318（聯盟第2）、23轟、73打點的成績，2020年更以32支全壘打、99打點拿下雙冠王，並獲選新人王。今年休賽季他提出海外FA申請，吸引多隊關注，最終由握有優先交涉權的西武成功搶下。

據了解，林安可單季薪資將突破100萬美元；若順利走完3年合約，累計收入估計超過300萬美元。加上西武支付給統一的轉隊費，整體投入金額推算將逼近400萬美元。

西武本季戰績不理想，最終以第5名作收，團隊打擊陷入低潮，打擊率.232、410得分、長打率.328皆是全聯盟墊底，火力補強成為球團當務之急。

球團本部長廣池浩司高度評價林安可，「尤其是今年的成績非常精彩。過去拿過打擊王、打點王，在台灣代表隊也是重要主力，我們非常期待。」他透露球團「每天都在積極談判」，最終順利敲定加盟。

林安可國際賽表現同樣亮眼，去年11月的「世界12強」中擔任中華隊第四棒，曾從日本武士隊橫山陸人（羅德）手中轟出一發直擊東京巨蛋右外野上層的大號全壘打，震撼日本媒體。

西武這次成功網羅台灣頂尖強打，成為重要的戰力補強，也被視為球隊朝2019年後、相隔7年再度問鼎冠軍的重要一步。