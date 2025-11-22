運動雲

>

日媒率先曝：林安可確定加盟西武！重砲補強拚相隔7年再奪冠

▲▼ 林安可 。（圖／統一獅提供）

▲林安可 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

日媒22日凌晨披露，日職埼玉西武獅已與統一獅重砲外野手林安可達成加盟共識，預計將成為球隊明年新洋將補強的核心人物。

林安可本季表現火燙，繳出打擊率.318（聯盟第2）、23轟、73打點的成績，2020年更以32支全壘打、99打點拿下雙冠王，並獲選新人王。今年休賽季他提出海外FA申請，吸引多隊關注，最終由握有優先交涉權的西武成功搶下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，林安可單季薪資將突破100萬美元；若順利走完3年合約，累計收入估計超過300萬美元。加上西武支付給統一的轉隊費，整體投入金額推算將逼近400萬美元。

西武本季戰績不理想，最終以第5名作收，團隊打擊陷入低潮，打擊率.232、410得分、長打率.328皆是全聯盟墊底，火力補強成為球團當務之急。

球團本部長廣池浩司高度評價林安可，「尤其是今年的成績非常精彩。過去拿過打擊王、打點王，在台灣代表隊也是重要主力，我們非常期待。」他透露球團「每天都在積極談判」，最終順利敲定加盟。

林安可國際賽表現同樣亮眼，去年11月的「世界12強」中擔任中華隊第四棒，曾從日本武士隊橫山陸人（羅德）手中轟出一發直擊東京巨蛋右外野上層的大號全壘打，震撼日本媒體。

西武這次成功網羅台灣頂尖強打，成為重要的戰力補強，也被視為球隊朝2019年後、相隔7年再度問鼎冠軍的重要一步。

關鍵字： 林安可埼玉西武日職加盟海外FA棒球轉隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

從兄弟打擊教練到WPBL球員　莎菈確定投入女子職棒

從兄弟打擊教練到WPBL球員　莎菈確定投入女子職棒

日媒率先曝：林安可確定加盟西武！重砲補強拚相隔7年再奪冠

日媒率先曝：林安可確定加盟西武！重砲補強拚相隔7年再奪冠

胡金龍一桿攻上果嶺停洞口　林智勝：他打棒球幹嘛？

胡金龍一桿攻上果嶺停洞口　林智勝：他打棒球幹嘛？

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

被圖齊讚能加入中華男籃　宋昕澔對挑戰職籃旅外不設限

被圖齊讚能加入中華男籃　宋昕澔對挑戰職籃旅外不設限

只贏8分！政大男籃跨季57連勝　宋昕澔完成UBA生涯900分里程碑

只贏8分！政大男籃跨季57連勝　宋昕澔完成UBA生涯900分里程碑

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

森山曉生6局72球無失分封鎖　日職聯隊2比1力退臺灣山林

森山曉生6局72球無失分封鎖　日職聯隊2比1力退臺灣山林

羅伯斯談佐佐木朗希成長：哭泣的孩子9月成了戰士

羅伯斯談佐佐木朗希成長：哭泣的孩子9月成了戰士

【難怪魔術師要講廢話】老公施展猜心魔術預測妻想法　全部答對竟讓網友笑瘋

熱門新聞

林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

從兄弟打擊教練到WPBL球員　莎菈確定投入女子職棒

日媒率先曝：林安可確定加盟西武！重砲補強拚相隔7年再奪冠

胡金龍一桿攻上果嶺停洞口　林智勝：他打棒球幹嘛？

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

被圖齊讚能加入中華男籃　宋昕澔對挑戰職籃旅外不設限

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林安可赴日OK！金鏞笑：活在自己世界

2教練變球員！莎菈確定投入女職棒

3日媒率先曝林安可加盟西武！

4老胡一桿攻果嶺　林智勝驚幹嘛打棒球

5黃子鵬加盟！球迷讓劉東洋差點哭了

最新新聞

1日媒率先曝林安可加盟西武！

2被圖齊盛讚　宋昕澔挑戰旅外不設限

3政大跨季57連勝　宋昕澔UBA寫900分里程碑

4日職聯隊2比1力退臺灣山林

5沈彥汝奪聽奧羽球銀牌　中華隊累積4銀4銅

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新男友get！】TAKAMEI猛攻示愛　黃子鵬瞬間害羞笑了

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！　5年6600萬簽約隊史首位FA補強

【抱歉了多慧】粉絲要去看Twice不去味全龍感謝祭！李多慧笑：我也要XD

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

許瑋甯曾因混血臉孔遭霸凌　不怕兒子被欺負：比較擔心女朋友

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

【還以為是雨刷...】上高速公路驚見引擎蓋有蛇晃來晃去

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

【攔腰猛撞】機車攔腰撞轉彎大貨車　79歲阿公搶救後不治
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366