羅伯斯談佐佐木朗希成長：哭泣的孩子9月成了戰士

▲▼ 道奇佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）登上朝日電視台節目《報道ステーション》時，回顧了佐佐木朗希在大聯盟第1年的表現。

自日職羅德轉隊至道奇後，佐佐木今年在東京與小熊的開幕系列第2戰完成大聯盟初登板。在第2場出賽、對老虎隊的比賽中，他控球不穩，在2局途中被換下，在休息區裡眼眶泛著像是懊悔的淚水。

到了第7次出賽、5月對勇士的比賽，他投5局失3分，拿下期待已久的初勝利，然而隨後他因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，被迫進行將近4個月的長期缺陣。

羅伯斯談到佐佐木曾流下的「眼淚」時表示，「我覺得那是很坦率的反應、坦率的情緒，那不是常常會見到的，他還是一個孩子。」回顧春季時，他仍在成長的階段。

接著羅伯斯也說，「他一直努力想投出好的表現。」但同時指出，「大聯盟、道奇、洛杉磯，對他來說全都是第一次，所有事都是第一次。」

羅伯斯說佐佐木感到自己的投球讓隊友、球迷、球團與所有周遭的人失望，內心備受打擊，「我鼓勵他，跟他說『不要失去前進的心情』、『不要放棄，要堅強，不要從戰鬥中逃走』。」

之後，佐佐木在9月重返大聯盟，被調整到牛棚，在季後賽中表現如「救世主」般亮眼，羅伯斯說，「他是以戰士的姿態回來的，那個曾經哭泣的孩子，到了9月回來時已經是戰士的臉。」他點頭表示，看見他眼中戰鬥的神情，讓他感到非常欣慰。

另外，在對費城人的分區系列賽G4中，佐佐木以3局完全救援壓制對手，羅伯斯談到這場比賽時說，「他做得非常棒，那個瞬間就是『熱盛』。」引用節目知名單元「熱盛」的名稱稱讚他，意指那是全場最熱血的精彩瞬間。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希羅伯斯

