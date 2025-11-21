運動雲

>

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今日正式簽下自由球員黃子鵬後，接下來的焦點落在前東家樂天桃猿將如何選擇補償方案。依照中華職棒自由球員制度，A級球員的補償分為兩種方式，樂天可選擇年薪125％的全額轉隊費共1,050萬元，或是年薪75％的630萬元加上一名25人保護名單外的補償選手。樂天表示，將「先看台鋼提出的名單，再進行後續討論」。

依規定，新球團台鋼需支付樂天轉隊權利金，而黃子鵬今年年薪為840萬元，轉隊金額最高達1,050萬元，對樂天球團而言是一筆不小的助益。對於愛將轉隊，樂天副領隊礒江厚綺坦言十分可惜，「經紀公司前幾天有確認並聯繫，所以還是祝福他。」

礒江厚綺感性表示，心中確實感到難過，「我們共事那麼多年，我真的很欣賞他的表現。場上認真投球，場下準備工作做得很好，也很注意照顧自己的身體，這些都是學弟們可以向他學習的地方。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天球團稍早也發布感謝文《謝謝你，黃子鵬！》，回顧他自2017年季中選秀加入後的點滴，「他多年來展現穩定的投球表現，無論擔任先發或中繼都能勝任，2019年拿下中繼王，2022年勇奪防禦率王，連續五年投球局數破百，今年更達成生涯50勝里程碑。此外，他不僅是場上的要角，更是投手群的靈魂人物，以招牌笑容和溫暖個性帶給球團許多正面能量。

對於黃子鵬選擇行使自由球員權利，樂天球團表示理解與尊重，「我們感謝他這些年來的努力與貢獻，祝福他在新球隊一切順利。」

至於球隊下一步補強方向，樂天球團強調將全力留下「強打核心」林立。礒江厚綺透露，球團已與林立的經紀人每週固定協商，「目前溝通良好，希望能盡快向大家報告進展。」

在黃子鵬轉隊塵埃落定後，樂天接下來將面對補償名單與林立續約的雙重課題，球迷也將持續關注後續發展。

▲▼ 黃子鵬 。（圖／樂天桃猿提供）

▲黃子鵬 。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 黃子鵬自由球員台鋼雄鷹樂天桃猿補償方案

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

大谷翔平巔峰期勝過邦茲？美記者點數據力挺：真正的五年表現大谷更強

大谷翔平巔峰期勝過邦茲？美記者點數據力挺：真正的五年表現大谷更強

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好

熱門新聞

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

2留不住黃子鵬？樂天長約綁林立曝進度

3樂天恐留不住　台鋼狂追黃子鵬

4費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

5攻城獅重罰　朱雲豪遭扣薪、禁賽1個月

最新新聞

1鷹小妹猛攻示愛　黃子鵬狂被撩到

2哈登轟31分無用　快艇近10戰狂吞9敗

3「神秘女球迷」揭挺金門農工原因

4撕掉抬鋼標籤！領隊談黃子鵬重大意義

5獨行俠再傳噩耗！資深後衛報銷

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366