樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今日正式簽下自由球員黃子鵬後，接下來的焦點落在前東家樂天桃猿將如何選擇補償方案。依照中華職棒自由球員制度，A級球員的補償分為兩種方式，樂天可選擇年薪125％的全額轉隊費共1,050萬元，或是年薪75％的630萬元加上一名25人保護名單外的補償選手。樂天表示，將「先看台鋼提出的名單，再進行後續討論」。

依規定，新球團台鋼需支付樂天轉隊權利金，而黃子鵬今年年薪為840萬元，轉隊金額最高達1,050萬元，對樂天球團而言是一筆不小的助益。對於愛將轉隊，樂天副領隊礒江厚綺坦言十分可惜，「經紀公司前幾天有確認並聯繫，所以還是祝福他。」

礒江厚綺感性表示，心中確實感到難過，「我們共事那麼多年，我真的很欣賞他的表現。場上認真投球，場下準備工作做得很好，也很注意照顧自己的身體，這些都是學弟們可以向他學習的地方。」

樂天球團稍早也發布感謝文《謝謝你，黃子鵬！》，回顧他自2017年季中選秀加入後的點滴，「他多年來展現穩定的投球表現，無論擔任先發或中繼都能勝任，2019年拿下中繼王，2022年勇奪防禦率王，連續五年投球局數破百，今年更達成生涯50勝里程碑。此外，他不僅是場上的要角，更是投手群的靈魂人物，以招牌笑容和溫暖個性帶給球團許多正面能量。

對於黃子鵬選擇行使自由球員權利，樂天球團表示理解與尊重，「我們感謝他這些年來的努力與貢獻，祝福他在新球隊一切順利。」

至於球隊下一步補強方向，樂天球團強調將全力留下「強打核心」林立。礒江厚綺透露，球團已與林立的經紀人每週固定協商，「目前溝通良好，希望能盡快向大家報告進展。」

在黃子鵬轉隊塵埃落定後，樂天接下來將面對補償名單與林立續約的雙重課題，球迷也將持續關注後續發展。





▲黃子鵬 。（圖／樂天桃猿提供）