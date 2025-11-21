黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

▲台鋼雄鷹領隊劉東洋。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今宣布成功簽下FA強投黃子鵬，成為隊史首位自由球員補強。球團領隊劉東洋受訪時透露，整體談約過程「大致順利」，但也感受到黃子鵬對老東家樂天桃猿的深厚情感，球團在提出具誠意的合約後，特別給予時間，耐心等待他的決定，最終順利完成簽約。

劉東洋表示，「他在桃猿待很久，情感很難割捨，我們提出條件表達誠意，但也尊重他需要時間思考。除了等待之外，過程都算順利。」

面對外界的期待，是否終於「放下心中大石」，劉東洋坦言，真正的壓力並非談判，而是怕辜負球迷期待，「最關鍵的是不辜負高雄球迷。這段時間感受到大家都很希望子鵬加入。」

消息公布後，劉東洋此時人在澄清湖球場，現場反應讓他印象深刻。「同步公布後，有球迷握住我的手，一直跟我說謝謝，我都快掉淚了，整個眼眶泛紅。」

台鋼雄鷹身為高雄在地球隊，積極延攬本土子弟兵。黃子鵬三級棒球皆在南部發展，是道地高雄人。球團在簽約當天特別安排「高雄水美眉」TAKAMEI送上球帽與帽T，象徵「高雄人迎接高雄人回家」。

球迷同步得知消息的發布形式，也算是球隊特別安排的小巧思。劉東洋透露，「球迷詢問度真的很高，所以希望透過媒體公布的同時，也能讓現場球迷同步收到好消息。」

劉東洋說，若不是平日，可能會聚集更多雄鷹球迷，「這一方面是有些可惜，但今天現場效果非常成功，情緒有鋪陳到，畫面很溫馨。」

至於簽約完成的時間，他透露是「這兩天才正式確定」。球團後續也將為黃子鵬舉辦加盟記者會，且確定會在高雄舉行，象徵歡迎高雄囝仔「回家」。

劉東洋補充，記者會的時間仍需與黃子鵬討論，因為球員近期有出國行程，細節將於日後公布。

