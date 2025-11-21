化解6個賽末點！周天成苦戰83分鐘大逆轉挺進澳洲賽4強

▲台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成今（21）日出戰超級500系列澳洲公開賽8強，遭遇印尼20歲新星法漢（Alwi Farhan）的挑戰，小天雖以13比21讓出首局，但他次局發揮強大韌性，共化解了6個賽末點，以23比21扳平戰局，第3局再以21比13鎖定勝利，耗費83分鐘，辛苦搶下4強門票。

小天前2輪都未遭遇太多困難，首輪僅花28分鐘過關，次輪也只用掉30分鐘，今日的8強賽對上比他小15歲的印尼小將法漢，展開雙方生涯第2次交手，前一次是在今年的香港公開賽，當時小天鏖戰了3局才勝出。

小天此戰開賽就打出6比1攻勢，有了好的開始，但對手很快就追上，扳成了7比7，反倒是法漢以11比10進入技術暫停，小天下半局遇上亂流，被持續擴大分差，以13比21讓出。

進入次局，雙方形成激烈拉鋸，在技術暫停前就4度戰成平手，小天下半局一度取得14比11領先，但被扳成14平後，被打出5比0攻勢，法漢更率先以20比15逼出5個賽末點。落入恐被直落2淘汰危機的小天，展示了經驗與強大韌性，連得5分化解危機，比數回到20平。

隨後對手又以21比20取得第6個賽末點，小天再次化解，接著更連下2分，反以23比21上演不可思議的逆轉秀，將戰線拖入第3局。

進入決勝局，戰況依舊膠著，兩人在技術暫停前7度打平，先拿到11分的是法漢。不過暫停過後，小天將比數改寫為15比12，雖一度又被逼成15平，他仍穩住陣腳，拉出一波5比0攻勢，以20比15取得5個賽末點，最終以21比16連下2局驚險勝出，前進男單4強。