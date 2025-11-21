「球三弟」拉梅洛喊賣我！　對黃蜂運作很失望願被交易

▲博爾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

夏洛特黃蜂本季開局不順，戰績僅4勝11敗，陣中主力控衛拉梅洛（LaMelo Ball）近期不僅受困於腳踝傷勢，如今更傳出對球隊運作感到挫折，已對外表態願意接受交易。

根據《Yahoo Sports》記者伊科（Kelly Iko）報導，在黃蜂陷入低潮期間，拉梅洛對球隊內部狀況愈發不滿，曝光後迅速引發討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

24歲的拉梅洛不久前還是「蜂城」象徵人物，自2020年以選秀探花加盟後，迅速成為球隊重建核心，然而本季他的使用狀況出現變化。

伊科指出，拉梅洛在昨日對上印第安納溜馬的比賽末節最後4分32秒遭到雪藏，全場21投5中僅拿18分，還發生6次失誤，是他喊「吹密」原因之一。

更令人關注的是，拉梅洛本季投籃命中率下探至0.385、三分命中率僅0.298，皆為生涯新低；儘管如此，他仍能貢獻場均21.6分與生涯新高的9.6助攻，顯示其在場上的組織能力依舊亮眼。

除了傷勢與使用方式外，外界也推測近年黃蜂的重建進程、陣容調整，以及教練團的輪替策略，都可能是拉梅洛萌生離意的原因之一。

以拉梅洛的年紀、全明星經歷與組織能力，他若正式進入交易市場，勢必會吸引多支球隊關注，尤其是正尋找主要控球與進攻引擎的球隊。黃蜂方面尚未對傳聞作出正面回應，拉梅洛的動向將成為東區戰局的重要觀察點。