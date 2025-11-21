運動雲

>

「球三弟」拉梅洛喊賣我！　對黃蜂運作很失望願被交易

▲黃蜂博爾。（圖／路透）

▲博爾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

夏洛特黃蜂本季開局不順，戰績僅4勝11敗，陣中主力控衛拉梅洛（LaMelo Ball）近期不僅受困於腳踝傷勢，如今更傳出對球隊運作感到挫折，已對外表態願意接受交易。

根據《Yahoo Sports》記者伊科（Kelly Iko）報導，在黃蜂陷入低潮期間，拉梅洛對球隊內部狀況愈發不滿，曝光後迅速引發討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

24歲的拉梅洛不久前還是「蜂城」象徵人物，自2020年以選秀探花加盟後，迅速成為球隊重建核心，然而本季他的使用狀況出現變化。

伊科指出，拉梅洛在昨日對上印第安納溜馬的比賽末節最後4分32秒遭到雪藏，全場21投5中僅拿18分，還發生6次失誤，是他喊「吹密」原因之一。

更令人關注的是，拉梅洛本季投籃命中率下探至0.385、三分命中率僅0.298，皆為生涯新低；儘管如此，他仍能貢獻場均21.6分與生涯新高的9.6助攻，顯示其在場上的組織能力依舊亮眼。

除了傷勢與使用方式外，外界也推測近年黃蜂的重建進程、陣容調整，以及教練團的輪替策略，都可能是拉梅洛萌生離意的原因之一。

以拉梅洛的年紀、全明星經歷與組織能力，他若正式進入交易市場，勢必會吸引多支球隊關注，尤其是正尋找主要控球與進攻引擎的球隊。黃蜂方面尚未對傳聞作出正面回應，拉梅洛的動向將成為東區戰局的重要觀察點。

關鍵字： NBA夏洛特黃蜂博爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

大谷翔平巔峰期勝過邦茲？美記者點數據力挺：真正的五年表現大谷更強

大谷翔平巔峰期勝過邦茲？美記者點數據力挺：真正的五年表現大谷更強

台南亞太球場改善進度快　獅隊開幕戰有望如期開打

台南亞太球場改善進度快　獅隊開幕戰有望如期開打

快訊／「拳擊女王」陳念琴捷報！　WB年終賽女子65公斤級勇奪金牌

快訊／「拳擊女王」陳念琴捷報！　WB年終賽女子65公斤級勇奪金牌

【抱歉了多慧】粉絲要去看Twice不去味全龍感謝祭！李多慧笑：我也要XD

熱門新聞

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

讀者回應

﻿

熱門新聞

1留不住黃子鵬？樂天長約綁林立曝進度

2樂天恐留不住　台鋼狂追黃子鵬

3費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

4攻城獅重罰　朱雲豪遭扣薪、禁賽1個月

5黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

最新新聞

1史庫柏談交易傳聞：為什麼會有我？

2某高層：庫明加是全NBA最搶手交易籌碼

3國王12月28日將辦林書豪球衣退休儀式

4羅東高工挺進黑豹旗8強

5大谷翔平追悼長嶋茂雄：彷彿散發著光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366