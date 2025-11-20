陳愷佑4安猛打賞！台灣海洋7:3逆轉韓職

▲陳愷佑 。（圖／中職提供）



記者王真魚／綜合報導

台灣海洋隊今天對戰韓職聯隊，比賽後段全面甦醒，靠著陳愷佑單場4安、貢獻2分打點，加上張皓崴同樣敲出2分打點，終場以7：3逆轉擊敗韓職聯隊。全隊全場累積12支安打，陳愷佑火燙的表現最為亮眼，而張皓崴與林威漢各有2安。

韓職聯隊在比賽伊始展現強勢攻勢，柳炫印與鄭恩源在首局連敲安打搶先取得1分領先。台灣海洋隊於第三局展開反攻，陳愷佑擊出安打後透過觸擊推進，冬盟安打與打擊率雙冠的田子杰隨後擊出關鍵安打，成功追平比數。

比賽進入第五局時，台灣隊的攻勢再次串連，顏采丞、陳愷佑與張皓崴的連續安打帶回超前分，後續顏郁軒再以高飛犧牲打送回一分，使比數變成3：1。第六局台灣隊攻勢持續，曾昱磬、林威漢開路後，陳愷佑與張皓崴再度敲出安打，追加2分將分差拉大至5：1。

第七局台灣隊一度遇到亂流，中繼投手鄭副豪因兩次四壞球讓韓職隊抓到機會，隨後柳炫印與全儀山安打追回1分並攻佔滿壘。台灣隊此時換上林原裕，他以三振成功化解韓職隊代打李戴原的威脅，讓危機順利解除。

第八局上半韓職隊再度靠著兩次保送與柳炫印的第四支安打添得1分，把比數追近至3：5。然而台灣海洋隊在八局下又打出關鍵攻勢，高聖安利用對手失誤上壘，林威漢再補上一支安打形成得點圈機會，隨後陳愷佑敲出個人第四支安打，帶回2分，要回領先。

台灣海洋此役由黃勃睿先發3局，僅被敲3支安打失1分。邱立璿接手中繼2局雖被擊出4支安打，但穩住局面未再失分，成功拿下勝投。