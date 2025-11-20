運動雲

>

巴林亞青運閉幕！中華隊獲7金9銀24銅　李洋勉勵：成績不是絕對

▲▼女籃3X3選手代表（左起吳沛萱、陳芯、謝艾彤、喬麗爾）致贈李洋部長簽名會旗；李洋部長巴林亞青運返國餐會致詞；李洋部長致贈禮品，由黃迺軒（中）、潘筱晴（右）選手代表接領； 林鴻道主席勉勵選手們未來寬廣，繼續努力。（圖／運動部提供）

▲李洋出席巴林亞青運返國餐會致詞。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年第3屆巴林亞洲青年運動會經過12天賽程，於10月30日結束所有比賽，今（20）日運動部部長李洋特別設宴祝賀賽事成績優異，慰勉所有選手教練及代表團後勤成員辛勞，並對於所有選手也給予最高的勉勵與期許。

李洋表示，自己國小就加入體育班，國中時期開始接受羽球專項訓練，長期訓練很辛苦，但能夠追逐自己所愛的運動，一切的投入都是值得的，勉勵大家賽事成績不是絕對，衷心喜歡自己從事的運動，同時注重課業，才能走得長久。李洋部長並感謝巴林亞青運專業防護醫療團隊，比賽期間3位隊醫、7位運動防護員及7位物理治療師，提供選手們無微不至的照顧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次巴林亞青運台灣小將計有151位選手參加，在巴林國際舞臺上與各國好手同場競技，展現韌性及團隊精神，發揮競技實力，獲得7金9銀24銅，於45個參賽國總獎牌數排名第7、金牌數排名第10，本次賽事金牌數及總獎牌數突破歷屆。

本屆比賽我國於首日（10月23日）由跆拳道女子個人自由品勢潘筱晴獲得首面金牌（跆拳道品勢及對打獲得1金5銅）。田徑項目佳績頻傳，總計獲得3金5銀5銅，其中女子400公尺跨欄林巧鈴，於預賽以1:01.31及決賽1:00.31成績，雙雙破大會紀錄勇奪金牌，並有多位選手也打破個人紀錄。

▲▼女籃3X3選手代表（左起吳沛萱、陳芯、謝艾彤、喬麗爾）致贈李洋部長簽名會旗；李洋部長巴林亞青運返國餐會致詞；李洋部長致贈禮品，由黃迺軒（中）、潘筱晴（右）選手代表接領； 林鴻道主席勉勵選手們未來寬廣，繼續努力。（圖／運動部提供）

▲李洋致贈禮品，由黃迺軒（中）、潘筱晴（右）選手代表接領。（圖／運動部提供）

游泳項目也不遑多讓，獲得1金1銀5銅，黃育騰在游泳男子200公尺仰式也以2:01.96優異成績破大會紀錄，游泳男子100公尺自由式的李瀚，也克服身體狀況，勇奪銀牌。團隊項目充分表現團隊默契及永不放棄精神，女子籃球3對3 勇奪金牌，為亞青運首面金牌、女子五人制足球首次站上亞青運舞台，穩扎穩打地獲得銅牌，寫下我國紀錄。

柔道也是成績不斐，獲得1金2銅，男子60公斤級黃廼軒選手贏得金牌時，連對手國(烏茲別克)貴賓也特別向林瀛洲總領隊恭喜致賀，另本屆賽事在自由車、電競、高爾夫、拳擊賽事獎牌皆有斬獲。

運動部表示，感謝林鴻道主席率領的團隊及林瀛洲總領隊，讓代表團順利出發、平安回國。巴林亞青運選手優異成績的表現，可見我國在潛力運動選手培育日見成效，未來也將持續有系統、連貫性繼續培訓，也希望這些年輕優質的潛力運動選手們，未來也能銜接世大運、亞運、奧運選手培訓計畫，提升自己競技實力，用優異成績讓世界看見臺灣。

▲▼女籃3X3選手代表（左起吳沛萱、陳芯、謝艾彤、喬麗爾）致贈李洋部長簽名會旗；李洋部長巴林亞青運返國餐會致詞；李洋部長致贈禮品，由黃迺軒（中）、潘筱晴（右）選手代表接領； 林鴻道主席勉勵選手們未來寬廣，繼續努力。（圖／運動部提供）

▲女籃3X3選手代表（左起吳沛萱、陳芯、謝艾彤、喬麗爾）致贈李洋簽名會旗。（圖／運動部提供）

關鍵字： 巴林亞青運

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄

教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

熱門新聞

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」

2台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

3台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

4真美子話題度暴衝　夫妻廣告合體近了？

5姜白虎不去大聯盟　 確定加盟韓華鷹

最新新聞

1兩度碰和平慘案　陳盈駿期待再戰日本

2費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

3鶯歌工商晉黑豹旗8強

4林昀儒、鄭怡靜5局逆轉勇闖4強

5WBC中華隊拍板43人集訓名單！

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

【全校救一人】國小老師跑操場昏倒命危！師生鬼門關前搶命

【心情不好就動手？】退休男鐵鎚殺妻！ 犯後到警局雙手平舉自首

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366