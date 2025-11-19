運動雲

中職自培選手激增！彭政閔：象徵球界環境進步、資源投入提升

▲▼彭政閔。（圖／中職提供）

▲彭政閔。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／高雄報導

中信兄弟農場主管彭政閔目前擔任冬季聯盟台灣山林隊總教練。今年兄弟共有3名自培球員加入台灣山林，他談到近年各球團積極補充自培選手的趨勢，認為這是「環境越來越好、各隊願意投入資源」的重要象徵。

彭政閔表示，近年各球團對培訓選手與年輕球員的重視程度越來越高，農場概念愈加明確，也更清楚該如何操作。他說：「這幾年大家的概念都差不多，做久了想法自然一致。最主要還是球隊收入變多，有能力支付這些成本，也更願意把預算投入在培育新選手上。」

他指出，選秀後仍有不少具潛力但年紀稍長的球員，球團需要思考如何安排。觀察目前各隊的自培選手，「大多是大學畢業生」，也有一些高中生因爲想直接投入職棒而選擇不念大學，而成為自主培訓的球員。

談到球團挑選自培選手的重點，彭政閔說：「身體素質與運動能力仍是考量，還有以往成績。」他也表示，有些選手從小就在各級 U 系列國家代表隊表現穩定，但身體條件限制可能讓球團評估起來，天花板沒那麼高；反之，有些球員運動能力較突出、潛力更高，球團評估方向也會不同。而且現在球探觀察的層級往下發展，都能作為長期追蹤的資料庫。

至於是否曾透過二軍與社會隊、大學隊的練習賽發現人才？彭政閔舉例：「李家明、盧冠宇、陳聖凱都是這樣被發掘的，但不一定有機會選到。」也有一些球員雖有印象，但最後被其他球隊選走。

關鍵字： 標籤:彭政閔自培球員中信兄弟冬季聯盟職棒

