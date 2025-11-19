運動雲

從SSG春訓到冬盟！全儀山在台很會轟　對台灣投手實戰累計經驗

▲全儀山。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／高雄報導

亞洲冬季棒球聯盟19日韓職聯隊對日職聯隊之戰，由SSG出身、目前在尚武隊服役的全儀山敲出關鍵陽春砲，全場跑回3分，帶領球隊以7比3獲勝，收下本屆冬盟的團隊首勝。

全儀山在4局上面對阪神虎投手茨木秀俊轟出陽春砲，為韓職聯隊打破鴨蛋。接下來兩個打席又連續選到保送上壘，單場累計跑回3分。此役結束後，他冬盟4場累計14打數5安、3打點、3得分，打擊率.357、整體攻擊指數1.081，表現亮眼。

全儀山在2020年選秀第一輪加盟SK飛龍（即SSG登陸者前身）。去年隨隊來台春訓時，他就曾對林華偉、鄭副豪、劉軒荅開轟，2024年、2025年在二軍分別累計15轟、16轟刷新個人最多。這次來台參加冬盟，首戰又打出猛打賞，此戰更是以全壘打持續展現火力。

談到本場開轟，全儀山表示：「把平常練習的狀態展現出來。」回憶去年春訓，他則平淡地說：「當時自己還有很多不足。」至於這兩次來台的感想，全儀山直言：「能和不同的投手對決、在新的球場比賽，覺得既新鮮又特別。台灣有很多優秀投手，對我來說是寶貴經驗。」

全儀山於2024年底入伍，預計2026年6月退伍。他表示，接下來半年會努力訓練，期待退伍回隊後能有好表現，「能上一軍當然是最好，但還是要看教練團安排。」

