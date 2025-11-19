雙砲發威！全儀山、柳承旼開轟　韓職聯軍冬盟第4戰首勝到手

▲全儀山。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／高雄報導

亞洲冬季棒球聯盟韓職聯隊對日職聯隊之戰，韓職聯隊靠著全儀山、柳承旼開轟領軍，以7比3奪勝，在本屆冬盟第4戰終於開胡，收下首勝。

前3局雙方形成投手戰，韓職聯隊在4局上突破阪神虎投手茨木秀俊防線，由全儀山轟出陽春砲先馳得點。接著朴燦爀挨觸身球上壘，柳承旼再補上一發兩分砲，拉開成3比0。日職聯隊則在4局下靠吉野創士高飛犧牲打追回1分。

6局上，日職第二任投手高橋幸佑控球陷入亂流，連續保送全儀山、朴韓杰。全儀山靠高飛球推進至三壘，金賢晙隨後擊出滾地球送回1分。8局上韓職再度展開猛攻，朴韓杰掃出二壘安打攻回1分，柳承旼、柳炫印接連安打再添2分，把比分拉開到7比1。日職聯隊青野拓海靠內野安打追回1分，韓職聯隊9局下李庸準發生暴投又掉1分，最終韓職聯隊7比2獲勝。

韓職聯隊先發投手朴世津則是朴世雄的弟弟，今年從KT交易到樂天與哥哥成為隊友。二軍本季戰績4勝1敗、防禦率5.29。此戰他主投5局，被敲2安打，投出2次三振，失1分，表現穩健。

韓職聯隊全場6安打，全儀山3打數1發全壘打，另有2次保送上壘，貢獻1打點、3得分。柳承旼敲2安打包含1轟，貢獻3打點，表現也很亮眼。