退伍前從東京趕場打冬盟　韓東熙準備經典賽談對台灣投手印象

▲韓東熙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

亞洲冬季棒球聯盟中，韓職睽違6年再度來台參賽，以尚武隊球員為主體。其中最辛苦的莫過於韓東熙，他剛在日本東京完成兩場韓日交流賽，隨即飛來台灣投入冬盟。身為明年WBC韓國隊候補名單之一，他未來也有機會在經典賽對決台灣投手。談到對台投手的印象，他表示直球尾勁十足，將會針對這點做好準備。

韓東熙於17日傍晚抵達高雄，當晚在飯店休息後，18日立即以先發三壘手、第四棒身分上場，19日則改為先發第三棒、仍鎮守三壘。談到身體狀態，他坦言：「身體還不是百分百，但還是想拿出最好的表現。」

談到對台灣山林隊投手曾家輝的兩次對決，都以內野滾地球收場，韓東熙分析：「和韓國投手不太一樣，他的變化球非常不錯。」他也回憶五、六年前曾來台春訓，「天氣很好，很多台灣人都給我們很多幫助，感覺很親切。」

韓東熙將在11月正式退伍，冬季聯盟是他退伍前最後一項賽事。他表示：「日本、台灣投手都能對到，能累積很多經驗，也希望能幫助球隊拿下勝利。」樂天巨人今年無緣季後賽，明年他將回歸球隊。他坦言：「樂天今年開季狀態很好，但後半季有些下滑，希望明年能幫助球隊維持好的表現。」

身為這次韓日交流賽韓國代表隊候補成員，他也談到對經典賽的展望，有機會與中華隊對決，對台灣投手的印象：「有些投手變化球運用多樣，也有些直球尾勁很強，我會以這些印象來準備。」