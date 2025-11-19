運動雲

>

退伍前從東京趕場打冬盟　韓東熙準備經典賽談對台灣投手印象

▲韓東熙。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓東熙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

亞洲冬季棒球聯盟中，韓職睽違6年再度來台參賽，以尚武隊球員為主體。其中最辛苦的莫過於韓東熙，他剛在日本東京完成兩場韓日交流賽，隨即飛來台灣投入冬盟。身為明年WBC韓國隊候補名單之一，他未來也有機會在經典賽對決台灣投手。談到對台投手的印象，他表示直球尾勁十足，將會針對這點做好準備。

韓東熙於17日傍晚抵達高雄，當晚在飯店休息後，18日立即以先發三壘手、第四棒身分上場，19日則改為先發第三棒、仍鎮守三壘。談到身體狀態，他坦言：「身體還不是百分百，但還是想拿出最好的表現。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對台灣山林隊投手曾家輝的兩次對決，都以內野滾地球收場，韓東熙分析：「和韓國投手不太一樣，他的變化球非常不錯。」他也回憶五、六年前曾來台春訓，「天氣很好，很多台灣人都給我們很多幫助，感覺很親切。」

韓東熙將在11月正式退伍，冬季聯盟是他退伍前最後一項賽事。他表示：「日本、台灣投手都能對到，能累積很多經驗，也希望能幫助球隊拿下勝利。」樂天巨人今年無緣季後賽，明年他將回歸球隊。他坦言：「樂天今年開季狀態很好，但後半季有些下滑，希望明年能幫助球隊維持好的表現。」

身為這次韓日交流賽韓國代表隊候補成員，他也談到對經典賽的展望，有機會與中華隊對決，對台灣投手的印象：「有些投手變化球運用多樣，也有些直球尾勁很強，我會以這些印象來準備。」

關鍵字： 韓東熙冬季聯盟韓職台灣棒球WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

今永昇太確定續留小熊！接受6.8億合格報價

今永昇太確定續留小熊！接受6.8億合格報價

李灝宇、莊陳仲敖雙雙進40人名單！挑戰大聯盟更進一步

李灝宇、莊陳仲敖雙雙進40人名單！挑戰大聯盟更進一步

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

唐西奇遭獨行俠交易新內幕！　與老闆「不愉快」互動成臨界點

唐西奇遭獨行俠交易新內幕！　與老闆「不愉快」互動成臨界點

今井達也爭奪戰開打！吸引10隊競逐　美媒估8年2億美元大約

今井達也爭奪戰開打！吸引10隊競逐　美媒估8年2億美元大約

兄弟捕手爆滿9人！陳九登加練外野　彭政閔：多一份價值

兄弟捕手爆滿9人！陳九登加練外野　彭政閔：多一份價值

彭政閔U18就看好曾冠傑　讚爆發力十足、冬盟連兩戰長打火力

彭政閔U18就看好曾冠傑　讚爆發力十足、冬盟連兩戰長打火力

巨人宣布岡本和真申請入札 隊史第3人挑戰大聯盟

巨人宣布岡本和真申請入札 隊史第3人挑戰大聯盟

曾家輝橫濱秋訓有感調整中　兩度三振韓國國家隊打者曝策略

曾家輝橫濱秋訓有感調整中　兩度三振韓國國家隊打者曝策略

台灣山林先發公告出錯　彭政閔親赴休息室向韓職教頭致歉

台灣山林先發公告出錯　彭政閔親赴休息室向韓職教頭致歉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

熱門新聞

今永昇太確定續留小熊！接受6.8億合格報價

李灝宇、莊陳仲敖雙雙進40人名單！挑戰大聯盟更進一步

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

唐西奇遭獨行俠交易新內幕！　與老闆「不愉快」互動成臨界點

今井達也爭奪戰開打！吸引10隊競逐　美媒估8年2億美元大約

兄弟捕手爆滿9人！陳九登加練外野　彭政閔：多一份價值

讀者回應

﻿

熱門新聞

1今永昇太續留小熊！接受6.8億QO

2恭喜！李灝宇、莊陳仲敖進40人名單

3鄭兆行也不知下一步：希望能留下...

4唐西奇遭獨行俠交易新內幕！

5今井達也入札啟動！美媒估8年2億大約

最新新聞

1孫易磊旅日「驚奇一年」爆發

2三上悠亞加盟台籃　應援場次班表曝光

3PLG之王　盧峻翔破紀錄第7度拿單月MVP

4本季NBA最狂　活塞康寧漢領軍11連勝

5曾效力桃猿！佐藤由規重返台灣換教練

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【眼神茫然】物流車輾斃女騎士！ 肇事司機蹲路邊嚼檳榔滑手機

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

【全部蛋掉】25萬顆毒蛋集中銷毀！ 警方全程壓車監控

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

【泯滅人性】3機車等紅燈被轎車撞翻　「硬催油門」輾亡騎士逃逸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366