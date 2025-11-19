運動雲

李灝宇、莊陳仲敖雙雙進40人名單！挑戰大聯盟更進一步

李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

▲ 李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者王真魚／綜合報導

旅美台將喜訊連連！繼底特律老虎隊將「台灣怪力男」李灝宇放入 40 人名單後，奧克蘭運動家也將右投莊陳仲敖納入 40 人名單，兩人同時獲球隊保護，避免在規則五選秀（Rule 5 Draft）中遭其他球隊選走。加上原已在名單中的鄭宗哲與鄧愷威，目前共有 4 名旅美台將位列大聯盟 40 人名單。 。

在內野手托瑞斯（Gleyber Torres）接受合格報價（QO）後，老虎隊對名單進行補強，將五名小聯盟球員選入 40 人名單，包含3A李灝宇、工具人 克魯茲（Trei Cruz）、捕手／一壘手 一壘手瓦倫西亞（Eduardo Valencia）與2A捕手/一壘手利蘭佐（Thayron Liranzo）、左投米勒（Jake Miller）。

同時，球隊也將六名球員指定讓渡（DFA），分別是右投達內爾（Dugan Darnell）、去年終結者佛利（Jason Foley）、左投岡瑟（Sean Guenther）、右投利特爾（Jack Little）、右投馬蒂森（Tyler Mattison）以及右投瑞尼（Tanner Rainey）。

李灝宇今年在老虎農場評價高居第 6 名，2025 年球季整年於 3A 打拚，出賽 126 場累積 121 支安打、14 轟與 61 分打點，全數創下個人生涯最佳，打擊率 2 成 43，持續展現長打與穩定火力。 由於表現亮眼，他早被外界視為最有機會進入 40 人名單的台灣新生代野手，如今也順利獲得球隊重視。

莊陳今年整季於 2A 先發，累積 145.2 局，創下旅美生涯新高；年初還出征WBC 資格賽，季後賽又幫助球隊打進聯盟冠軍系列賽，獲得豐收的一年。

被放進 40 人名單的球員將不會在接下來的規則五選秀（Rule 5 Draft）中被其他球隊挑走。在符合規則五資格的台灣球員中。

