曾家輝橫濱秋訓有感調整中　兩度三振韓國國家隊打者曝策略

樂天桃猿投手曾家輝日前赴日本橫濱參加秋訓，被教練團發現出手點有點下降，導致直球尾勁與變化球品質下滑。他來到冬季聯盟持續調整，18日面對韓職聯隊繳出5局無失分的好投，雖然第5局一度亂流，他坦言：「現在仍在調整階段。」

曾家輝此戰主投5局，被敲1安，投出2次四壞、2次觸身球，飆出6次三振、沒有失分。他前4局壓制力十足，第5局則因節奏偏快、急於解決打者，導致連續2次觸身球與四壞形成滿壘危機。他說：「後半段節奏比較快，有點亂掉。投球機制還不穩定，有時候就是一顆好、一顆不好。」

曾家輝透露，問題其實在橫濱秋訓就被發現：「出手點比前幾年還要低，直球尾勁跟變化球的質量都有明顯差距。教練希望我把出手點再拉高一點。」

針對第5局突然變調，他表示：「當下只想快點解決打者，結果就太急、太快，導致球開掉。滿壘後才慢慢抓回感覺。」他也在滿壘時飆出三振，再讓李載原擊出中外野飛球化解危機。

值得一提的是，他此戰三度對決韓國第三棒李載原，投出三振、三振、中外野飛球三度壓制；對第四棒韓東熙也未被敲出安打。這兩人都是日前曾入選韓國國家隊參加交流賽的好手。

曾家輝也知道李載原，賽前就曾看過他比賽影片，做足功課：「開打前看到新聞，他們有幾個打者常打出長打，所以有特別關注。第一打席我比較有力，都用直球壓制，第二次就改用變化球，因為感覺他在等我的直球。」

曾家輝今年二軍總計16場出賽，先發、後援各半，戰績3勝6敗，防禦率7.32。他坦言：「春訓時狀況原本不錯，但一次對韓國隊的交流賽後，動作修了卻拉不回來，上半季都在找丟球的感覺。」