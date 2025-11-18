運動雲

「李大浩二世」韓東熙登場！打完韓日戰飛抵高雄　冬盟先發四番

▲韓東熙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

韓職聯隊由尚武隊組成，18日將對上台灣山林隊。剛結束韓日交流賽的重砲韓東熙，此戰將扛下第四棒、鎮守三壘。

在韓日戰中，日本電視台TBS為韓東熙下的介紹文案是「李大浩二世」。在交流賽前一天的練習日，韓東熙特地向「原版」李大浩請教打擊，李大浩也毫不藏私，將自己多年在國際賽累積的經驗傾囊相授。接受韓媒訪問時，韓東熙說：「（李）大浩前輩對我說，『你的打擊真的變好多了。』也提醒我，日本投手球速快，在打擊時要更早準備，才能更從容應對。」

韓東熙今年在二軍100場比賽繳出恐怖成績：打擊率0.400、27轟、116打點、長打率0.675。他在代表隊也延續火燙手感，兩場對捷克的比賽都敲出穿越右中外野的二壘安打。

不過在韓日戰中狀況稍降，3打席吞下2次三振，僅首戰替補時靠對方失誤上壘。17日他從東京直飛高雄，傍晚抵達後先回飯店休息，18日起投入冬季聯盟，賽前已完整參與打擊與守備訓練。

賽前被問及是否讓韓東熙先發時，韓職聯隊總教練朴治王表示：「會先詢問他的狀態，是否出賽尊重他的意願。」最終在公布先發名單時，他確定以第四棒、三壘手身份先發。

談到韓職聯隊目前的調整狀況，朴治王坦言：「因為二軍例行賽結束已有一段時間，球員整體狀況尚未調整到最佳。」

