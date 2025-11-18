運動雲

飯店美食選擇多！歐力士捕手二度來台適應猛打賞　盼冬盟累積經驗

▲山中稜真。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／高雄報導

冬盟日職聯軍第五棒強打山中稜真18日對台灣海洋演出猛打賞，繼2023年代表日本社會人來台後，這次以歐力士新秀身分再度參賽。前一次因不太適應台灣飲食，這次特別做足準備，也很感謝飯店提供多樣選擇。

現年24歲的山中稜真目前效力歐力士，此戰對台灣海洋敲出3安打，前3場比賽都有安打，合計13打數6安打，打擊率高達.462。他賽後表示：「今天表現不錯，希望能延續到下一場比賽。身為第五棒，希望能替球隊做出貢獻。」

山中稜真2023年曾在冬季聯盟出賽9場，36打數敲出12支安打，打擊率.333，還曾揮出1轟。他回憶說：「兩年前只來了兩週，但教練讓我一直上場，累積了很多好經驗，之後在社會人賽季也表現不錯。今年球隊再次派我來台，希望能再多累積實戰經驗，明年回去幫助球隊。」

第二次來台參加冬盟，山中稜真坦言：「心態沒有太大改變，但兩年前對台灣的食宿不太習慣，這次明顯好多了。」他也透露：「中職安排的飯店很好，食物種類很豐富，希望能從中找到自己喜歡的。飯店旁百貨公司也有很多美食。此外我有從日本帶一些能在房間吃的食物，幫助維持體力。」

本季他曾短暫升上一軍出賽19場，首安、首轟都在今年完成。山中稜真說：「雖然有了一軍經驗，但仍希望能透過冬季聯盟再累積經驗，明年希望比今年表現更好。」

