高國慶重返一軍接下新任務壓力爆棚：我真的很難想像站這位置

▲高國慶 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅教練團新一波調整中，原任二軍首席教練的「綠色坦克」高國慶重返一軍，接任三壘指導教練。這不僅象徵他在教練團扮演更重要的角色，也代表他必須面對全新挑戰。高國慶坦言，這個位置讓他害怕，「我小時候到現在都沒站過三壘指導的位置，真的很怕自己勝任不了。」

高國慶透露，球團兩週前便與他討論新職務，但他當時就表明自己有顧慮，「如果真的不能勝任，我希望他們再考慮看看。」

但球團昨天發布消息，就是由他擔任三壘指導教練，高國慶無奈笑說，自己真的很怕這個位置，對於要接下這職務感到壓力極大，「在二軍如果 miss 掉還好，球員是在成長；但一軍一年 120 場，萬一因為我判斷錯誤，差那半場、一場沒進季後賽，我的個性會很自責。」

高國慶認為，做戰術、看比賽節奏是他的強項，但三壘教練需要在瞬間做出跑動判斷，「那種很短時間的判斷，我真的怕承擔不起。國際賽一個 miss 會輸球，一軍雖然不是國際賽，但壓力也不小。我完全沒有這個經驗，只能趕快在短時間內學起來。」

他進一步透露，這項職務是球團高層與總教練林岳平共同討論後的安排，因高志綱職務調動，其他教練也有一些調整。

他期待未來職務還是有調整空間，「反正我現在身為教練，還是自由之身嘛，通常要到春訓、熱身賽前後才會確定。球團先公布，是因為選手的安排要優先，但內部若要微調，其實還是能討論。」

目前獅隊一二軍教練團共25人，高國慶笑說，「我們教練組總共有 25 個人，看到新聞我才發現，哇，我們都能組一隊了！」

▲高國慶透露小時候到現在都沒站過三壘指導的位置，只有世壯運客串了一下。（圖／記者李毓康攝）

高國慶坦言，退役後投入教練工作，雖然過去在二軍擔任首席教練，對調度與戰術思考得心應手，但三壘指導是完全不同的領域，「我也沒有想到我的教練生涯會做到這個位置。」

「這個位置我真的很難想像自己會站上去。」高國慶苦笑說，過去無論當球員或退役當教練，他大多是在休息室看比賽，「哇，你現在直接叫我上去。」

他更坦言，自己當球員時就常看錯暗號，尤其在二軍時最常發生，「我當打者時是不會，通常都是在壘上當跑者的時候，有時候是盜壘、有時候是打帶跑，我卻沒跑，結果打者也剛好沒打到，才沒造成嚴重後果。」

他不好意思笑說，「有時候還要偷偷問旁邊的郭俊佑，他也不能太明顯，就小小地點我一下提醒。」如今從「常常看錯暗號的跑者」，要擔任三壘教練，「真的要在很短時間內把所有反應跟判斷補起來。」

不過，公司既然選擇由他遞補，他認為就是球團對他的信任，「我會想盡辦法把 miss 降到最低，也會跟球隊說，如果比賽中真的有很短時間的判斷失誤，希望能給我一些容忍空間，畢竟反應真的要很快。」