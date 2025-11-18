歐力士20歲育成投手宰制台灣海洋監督按讚　日職聯軍奪冬盟首勝

▲冬盟宮國凌空、坂本達也。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／高雄報導

亞洲冬季聯盟18日午場賽事，台灣海洋遭遇日職聯軍，遭到20歲歐力士育成先發投手宮國凌空的壓制，最終以0比3落敗。

日職聯隊1局下突破台灣海洋先發王柏傑的防線，宇都宮葵星掃出三壘安打，陽柏翔隨後執行短打，靠守備失誤上壘，三壘跑者趁機回壘得分。山中稜真再補上安打，送回第2分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王柏傑在第2局回穩，黃勃睿接替投2局，被敲2安未失分。6局下陳正毅遭青野拓海、山中稜真、相澤白虎連續安打掉1分。李承鴻、鄭副豪各投1局皆無失分。

宮國凌空主投6局，用82球（其中53顆好球），被敲4安、投出2次保送、4次三振，無失分奪下勝投，並獲選本場MVP。

日職聯隊拿下本屆第3戰首勝，監督金城龍彥表示：「先發投手面對多次壘上有人局面，都能穩住場面。今天直球球速和轉速都有展現，危機時刻也能用變化球壓制打者，整體投球表現相當出色。」

日職聯軍全場敲出9支安打，歐力士山中稜真擔任第五棒，繳出單場猛打賞並貢獻1打點。金城監督說：「他前兩戰也都排在第五棒，在關鍵時刻能打回分數，希望他維持手感，幫助球隊持續拿下勝利。」

▲冬盟宮國凌空、坂本達也。（圖／中職提供）