林珺希U18後首登板黑豹旗 用1球救援成功

▲賴謙凡 。（圖／棒協提供）

▲林珺希 。（圖／棒協提供）

文／中央社

大溪高中林珺希U18世界盃後首場登板投球，今天黑豹旗與花蓮體中交手，7局上後援、1球抓2個出局數守住勝利、救援成功，總教練鄭錦繁讚他「帶著責任回來」，變化球也更出色。

大溪高中陣中投打二刀好手林珺希是今年U18世界盃棒球賽國手，結束U18賽事後回到母隊，黑豹旗之前的盃賽投球完全休息，以打者身分出賽，今天首場登板，面對1人出局2分領先、壘上有人危機，僅用1球讓打者敲出游擊方向滾地球、製造雙殺，替球隊守住3比1勝利，助隊晉級16強。

大溪總教練鄭錦繁表示，明顯感受到林珺希從U18代表隊歸隊後，「有帶著責任回來，想得更遠」，也可能是受到國外球隊的刺激，過往直球投得好，現在變化球也越投越好、表現更穩定。

林珺希表示，今天首場實戰登板投球感覺很好，也提到過去可能會想著要催直球球速，現在知道球速和角度一樣重要，在休息這段期間，他加強肌力、希望拉長投球局數，也加強身體的活動度、希望幫助球速再進步。

林珺希表示，剛從U18代表隊回到母隊的第1個盃賽表現不好，被教練點醒，升上高三應該要更有責任，到國外走一圈看各國好手，也明白自己的不足，目標還是挑戰旅外。（編輯：龍柏安）1141118

【居然是倒車入庫】原來花園鰻是自己倒退鑽進沙裡的啦XD

